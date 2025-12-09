أيمن عبدالعزيز: الدوريات العربية تتفوق على المصري

أكد الكابتن أيمن عبدالعزيز، المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، أن مستوى الدوري المصري تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الدوريات العربية أصبحت أكثر قوة وتنظيمًا وتفوقًا في كل الجوانب الفنية والإدارية.

البطولات القارية أو الإقليمية

وقال عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” إن الدوري المصري لن يقدّم أي جديد في البطولات القارية أو الإقليمية طالما استمرت الأوضاع الحالية دون تطوير جذري، موضحًا أن أغلب اللاعبين يحصلون على مبالغ خيالية لم يكونوا يحلمون بها، دون أن يقابل ذلك مستوى أداء يليق بقيمة هذه العقود.

وأضاف: "طول ما إحنا بنحبّك قواعد وبنمشي عليها، مش هيحصل أي تطوير حقيقي لازم يكون فيه نظام واضح، ولوائح صارمة، وتخطيط طويل المدى، وإلا هنفضل واقفين مكانّا".

إعادة تقييم منظومة كرة القدم

وشدد المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر على أهمية إعادة تقييم منظومة كرة القدم المحلية بالكامل، بدءًا من الناشئين وحتى إدارة الأندية، مؤكدًا أن المنافسة الحالية في الدوريات العربية باتت أكثر احترافية، ما يجعلها تتفوق على الدوري المصري في البنية التحتية والإدارة الفنية والاستثمار الرياضي.