شاهد .. خناقة مشجع مع أحمد حسن بعد وداع منتخب مصر كأس العرب

دخل أحد المشجعين في مشادة كلامية مع أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني بعد الخسارة أمام الأردن بثلاثية نظيفة بكأس العرب.

وودع منتخب مصر الثاني بطولة كاس العرب بقطر 2025 إثر الخسارة أمام نظيره منتخب الأردن بثلاثة أهداف دون رد.

وأظهرت الكاميرات أحد المشجعين غاضبا ويوجه عبارات قال خلالها: حرام عليك أنا جاى من مصر يا كابتن وتطلع تهاجم المدربين فى الاستوديوهات ونتغلب 3 من الأردن.

واحتل منتخب مصر المركز الثالث في مجموعته بعد الهزيمة أمام نظيره الأردني، بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء في اطار الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة كأس العرب.

بهذه النتيجة ودع منتخب مصر كاس العرب، بعدما احتل المركز االثالث فى المجموعة برصيد نقطتين.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العرب

الأردن.. 9 نقاط.. فارق الأهداف (+6)

الإمارات.. 4 نقاط.. فارق الأهداف (+1)

مصر.. نقطتين.. فارق الأهداف (-3)

الكويت.. نقطة واحدة.. فارق الأهداف (-4)