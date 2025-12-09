فين حسين الشحات | انفعال أحمد موسى بعد وداع منتخب مصر كأس العرب

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على خروج منتخب مصر من الدور الاول في بطولة كأس العرب 2025، قائلا :"مش عارف ابدأ من فين روحنا بمنتخب تعبان وشوية مكسحين".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"مافيش كورة ولا مدرب ولا منتخب ولا منظومة ومافيش أي رياضة، وثلاث مباريات بدون أي شيء، ومن أول مباراة وقولت الفريق ده لازم يرجع".



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن :"منتخب مصر انهزم من الفريق الثاني في منتخب الاردن والأساسي قاعد على الدكة وهما فريق قوي لان هناك منظومة ومافيش مجاملات".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن :"فين الشحات وطاهر محمد طاهر وفين اللاعبية دي وانت تتحدث عن سمعة المنتخب المصري في كرة القدم".

