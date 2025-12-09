محافظ بني سويف: مشروعا القطار السريع ومحور الفشن ضمن حزمة كبيرة من المشروعات القومية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، أهمية تكاتف الجهود التنفيذية في ظل التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن تعزيز الجبهة الداخلية ورفع وعي المواطنين يمثلان جزءًا أساسيًا من منظومة العمل التنفيذي، وأن معركة الوعي لا تقل أهمية عن أي مشروع تنموي.

وأوضح المحافظ أن التواصل المباشر مع المواطنين وشرح ما يتم إنجازه من مشروعات قومية وتنموية هو واجب وطني، وليس عملاً تكميليًا، مؤكدًا أن تقديم الحقائق والصورة الكاملة للرأي العام يسهم في دعم الجبهة الداخلية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة الحكومية.

واستعرض المحافظ جانبًا من المشروعات التي تنفذها الدولة داخل المحافظة، موضحًا أن مشروع القطار السريع الذي يمر ببني سويف، ومحور الفشن الذي اكتملت مرحلته الأولى، يأتيان ضمن عديد من المشروعات القومية والخدمية التي تنفذها الدولة بالمحافظة وصعيد مصر، والتي تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم مسار التنمية الشاملة.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة في قطاعات الطرق والصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من القطاعات الحيوية، بما يعزز من مستوى الخدمات ويحقق تنمية مستدامة تخدم الأجيال الحالية والقادمة.

كما وجّه المحافظ الشكر للجهاز التنفيذي والعاملين بالمديريات والوحدات المحلية على جهودهم في تنفيذ المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن وعي الشعب المصري وإخلاص مؤسساته يمثلان الركيزة الأساسية للحفاظ على استقرار الدولة واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد اليوم، بحضور: بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، العميد أركان حرب محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، ولمياء العربي مدير المجالس واللجان، والمهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.