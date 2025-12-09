محافظ بني سويف يناقش الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام الجاري

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال ترؤسه لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، تقرير متابعة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، والذي استعرض الموقفين المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة منذ بداية العام المالي في الأول من يوليو الماضي وحتى الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، وتناول التقرير ما تم تنفيذه من مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة ومشروعات تحسين البيئة ورصف الطرق وتنمية القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى المشروعات الجارية داخل القطاعات الخدمية المختلفة.

وخلال مناقشة التقرير أكد المحافظ أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمراحل التنفيذ، مع ضرورة المتابعة الدقيقة والمتواصلة للإنجازات على أرض الواقع، لضمان تحقيق أفضل مردود خدمي يخدم المواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددا على توجيه الموارد المالية المتاحة للمشروعات ذات الأولوية القصوى، خاصة المشروعات التي ترتبط بشكل مباشر بالخدمات الأساسية اليومية للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد"اليوم" بحضور: بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، والعقيد أركان حرب العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة ،ولمياء العربي مدير المجالس واللجان، محمد عبد اللطيف مدير إدارة التخطيط والموازنة، والمهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني ،ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.