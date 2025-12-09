تنفيذي بني سويف يناقش موضوعات التخطيط العمراني

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، عدد من الموضوعات الخاصة بقطاع التخطيط العمراني، وفي مقدمتها الموافقة على الطلب المقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بشأن تعديل وصف قطعة أرض بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية نزلة الزاوية بمركز ببا من الاستخدام السكني إلى الاستخدام التعليمي، تمهيداً لإقامة معهد ديني أزهري يخدم أهالي القرية والقرى المجاورة.

تضمن الاجتماع استعراض عدد من الطلبات المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن تعديلات بالمخطط التفصيلي بقرى بياض العرب –مركز بني سويف، وقرية قلة بإهناسيا ومنطقة الأزهري بمدينة بني سويف، وقرية قمبش بمركز ببا.

واختتم المجلس مناقشاته العمرانية بعرض طلب بعض المواطنين بشأن استحداث قطعة أرض بمساحة 220 م واردة كفراغ بيني داخل المخطط التفصيلي لقرية بني أحمد التابعة للوحدة المحلية بقمبش، واعتبارها صالحة للاستخدام السكني وفق الاشتراطات المحددة.

