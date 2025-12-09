قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 دقيقة .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الأردن بكأس العرب
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة
تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي
المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا
نائب رئيس جامبيا: افتتاح المركز الطبي المصري خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي
أول ما نطق به لسانه القرآن .. عمر ذو البصيرة يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبته
نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا
وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير
مشروع رياضي .. CNN تكشف تفاصيل العرض الخيالي لـ محمد صلاح من الدوري السعودي
أرفع أوسمة منظمة الأغذية للقادة | الفاو تمنح الرئيس السيسي ميدالية أجريكولا
محافظات

تنفيذي بني سويف يناقش موضوعات التخطيط العمراني

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، عدد من الموضوعات الخاصة بقطاع التخطيط العمراني، وفي مقدمتها الموافقة على الطلب المقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بشأن تعديل وصف قطعة أرض بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية نزلة الزاوية بمركز ببا من الاستخدام السكني إلى الاستخدام التعليمي، تمهيداً لإقامة معهد ديني أزهري يخدم أهالي القرية والقرى المجاورة.

تضمن الاجتماع استعراض عدد من الطلبات المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن تعديلات بالمخطط التفصيلي بقرى بياض العرب –مركز بني سويف، وقرية قلة بإهناسيا ومنطقة الأزهري بمدينة بني سويف، وقرية قمبش بمركز ببا.

واختتم المجلس مناقشاته العمرانية بعرض طلب بعض المواطنين بشأن استحداث قطعة أرض بمساحة 220 م واردة كفراغ بيني داخل المخطط التفصيلي لقرية بني أحمد التابعة للوحدة المحلية بقمبش، واعتبارها صالحة للاستخدام السكني وفق الاشتراطات المحددة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد اليوم.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

