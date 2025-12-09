بعد بيان مجلس الوزراء.. كيف تحمي هاتفك من الاختراق بالخطوات في أندرويد و آيفون

في عصر لم يعد فيه الهاتف المحمول مجرد وسيلة اتصال، بل خزينة رقمية تحوي أدق تفاصيل حياتنا الشخصية والمالية، تصاعدت وتيرة الهجمات السيبرانية المعقدة التي تستهدف الهواتف الذكية حول العالم.

ومع تطور برمجيات التجسس التي لم تعد تتطلب أحياناً أي تدخل من الضحية (Zero-click attacks)، أصبح تأمين الهاتف ضرورة قصوى وليست رفاهية.

واستناداً إلى توصيات خبراء الأمن السيبراني وتقارير الشركات التقنية الكبرى، نقدم لك دليلاً عملياً لحماية بياناتك وجهازك سواء كنت من مستخدمي "أندرويد" أو "آيفون".

أولاً: خطوات الحماية الأساسية (لجميع الهواتف)

بغض النظر عن نوع هاتفك، هناك "لاءات ثلاث" و"خطوات ثلاث" تمثل حجر الزاوية في الأمن الرقمي: التحديث الفوري للنظام: الثغرات الأمنية هي الباب الخلفي للمخترقين. الشركات (أبل وجوجل) تطلق تحديثات لإغلاق هذه الأبواب.

تأكد دائماً أن هاتفك يعمل بآخر إصدار من نظام التشغيل.

تفعيل المصادقة الثنائية (2FA): لا تكتفِ بكلمة المرور. فعّل ميزة التحقق بخطوتين على جميع حساباتك (واتساب، فيسبوك، البريد الإلكتروني)، بحيث يتطلب الدخول رمزاً يصلك عبر رسالة نصية أو تطبيق مصادقة.

مراجعة أذونات التطبيقات: لا تمنح أي تطبيق صلاحية الوصول للكاميرا، الميكروفون، أو الموقع الجغرافي إلا إذا كان عمله يتطلب ذلك فعلياً.

ثانياً: خطوات تأمين هواتف آيفون (iOS)

تتميز أجهزة أبل ببيئة أمنية مغلقة، ولكن لتعزيز الحماية القصوى، اتبع التالي:

تفعيل "نمط المنع" (Lockdown Mode): هذه الميزة مخصصة لمواجهة الهجمات السيبرانية المعقدة للغاية.

الخطوات: اذهب إلى الإعدادات (Settings) > الخصوصية والأمن (Privacy & Security) > نزل للأسفل واختر نمط المنع (Lockdown Mode) > اضغط تشغيل (Turn On).

ملاحظة: هذا الوضع قد يحد من بعض وظائف الهاتف ولكنه يوفر أعلى درجات الأمان.

حماية Apple ID: تأكد من عدم وجود أجهزة غريبة متصلة بحسابك من خلال الإعدادات > اسمك في الأعلى > وراجع قائمة الأجهزة بالأسفل.

ثالثاً: خطوات تأمين هواتف أندرويد (Android)

نظراً لانتشار نظام أندرويد ومرونته، يجب على المستخدمين اتخاذ حذر إضافي:

فحص "Google Play Protect": هذه الأداة تفحص التطبيقات بحثاً عن سلوك ضار.

الخطوات: افتح متجر جوجل بلاي > اضغط على صورة ملفك الشخصي > اختر Play Protect > تأكد من تفعيل الفحص.

منع تثبيت التطبيقات المجهولة: لا تقم أبداً بتحميل تطبيقات بصيغة (APK) من خارج المتجر الرسمي.

* الخطوات: اذهب إلى الإعدادات > الأمان والخصوصية > تثبيت تطبيقات غير معروفة > وتأكد من إغلاق هذه الخاصية للمتصفحات.

التحقق من مشرفي الجهاز: تأكد من عدم وجود تطبيقات مخفية تملك صلاحيات إدارة الهاتف. (من الإعدادات > الأمان > تطبيقات مشرف الجهاز).

رابعاً: تحذير عاجل من الجهات الرسمية

يأتي هذا الدليل الإرشادي تزامناً مع تحذيرات عالمية ومحلية شديدة اللهجة بخصوص موجة جديدة من الهجمات التي تستغل ثغرات غير مكتشفة (Zero-day exploits).

بيان مجلس الوزراء

وفي هذا السياق، أصدرت أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلًا في المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) بيانًا للتنبيه إلى ما أعلنته شركتا Google وApple حول وجود محاولات اختراق متقدمة تستهدف مستخدمي الهواتف الذكية في أكثر من 150 دولة حول العالم، ومن بينها جمهورية مصر العربية.

وتشير التقارير الأولية إلى أن هذه المحاولات تعتمد على استغلال ثغرات غير معروفة مسبقًا، بالإضافة إلى إرسال روابط ورسائل خبيثة قد تبدو وكأنها من جهات موثوقة.

ويهيب الجهاز بالمواطنين ضرورة الاهتمام بتأمين هواتفهم، إذ إن تحديث الهاتف والتطبيقات باستمرار يعدّ خط الدفاع الأول ضد أي محاولات اختراق. فكل تحديث جديد يتضمن إصلاحًا لثغرات قد يستغلها المهاجمون، ولذلك يُفضَّل تفعيل خاصية التحديث التلقائي كلما أمكن.

كما ينصح الجهاز المستخدمين بتفعيل إعدادات الأمان المتقدمة المتاحة على هواتفهم، مثل وضع "Lockdown Mode" على أجهزة iPhone والخيارات المتقدمة للحماية على أجهزة Android وهي أدوات تساعد على رفع مستوى الأمان وتقليل فرص استهداف الهاتف ببرمجيات التجسس.

ويؤكد الجهاز أيضًا أهمية الحذر أثناء التعامل مع الروابط والرسائل والمرفقات، خصوصًا تلك التي تصل من مصادر غير معروفة أو تبدو غير طبيعية، حتى لو ظهرت في صورة رسائل من جهات أو شركات معروفة، فالكثير من الهجمات تعتمد على التلاعب بالمستخدم لخداعه وإقناعه بالضغط على رابط ضار.



ولزيادة مستوى الحماية، ينصح الجهاز باستخدام متصفحات آمنة وأدوات حظر الإعلانات، لما لها من دور في تجنب التعرض للإعلانات الخبيثة التي قد تحتوي على أكواد ضارة. كما يُفضَّل استخدام رمز تحقق إضافي عند تسجيل الدخول للحسابات المهمة، مثل البريد الإلكتروني أو حسابات التواصل الاجتماعي، لضمان عدم تمكن أي شخص من الدخول إليها حتى لو حصل على كلمة المرور.



ويشدد الجهاز على ضرورة أن يكون كل مستخدم واعيًا بأساليب الاحتيال الحديثة، سواء عبر الرسائل أو المكالمات أو الروابط، وأن يكون متيقظًا لأي سلوك غير مألوف على هاتفه، مثل البطء المفاجئ أو ارتفاع استهلاك البيانات أو ظهور تطبيقات لم يقم بتثبيتها.

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يتابع الموقف بشكل مستمر بالتعاون مع الشركات العالمية والجهات المعنية داخل الدولة، ويعمل على اتخاذ كل ما يلزم لضمان حماية مستخدمي الهواتف في مصر.



