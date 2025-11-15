فضيحة اختراق.. اعترافات بخطة لزرع كوريين شماليين داخل شركات التكنولوجيا الأمريكية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن خمسة أشخاص أقروا بالذنب في قضية تتعلق بمساعدة مواطنين من كوريا الشمالية على الاحتيال على شركات أمريكية، من خلال التظاهر بأنهم موظفون عن بعد في مجال تكنولوجيا المعلومات.



ووفقا للبيان الرسمي، فإن المتهمين عملوا كـ"وسطاء"، حيث قدموا هوياتهم الحقيقية أو هويات مزورة ومسروقة تعود لأكثر من عشرة مواطنين أمريكيين، لمساعدة الكوريين الشماليين في الحصول على وظائف داخل الولايات المتحدة.

كما استضافوا أجهزة الحاسوب المحمولة التي وفرتها الشركات داخل منازلهم، لإيهام الشركات بأن الموظفين يعيشون محليا.



خسائر مالية ودعم غير مباشر لبرنامج الأسلحة النووية



أثرت هذه العمليات الاحتيالية على 136 شركة أمريكية، وأسفرت عن تحويل نحو 2.2 مليون دولار إلى نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بحسب وزارة العدل.



وتأتي هذه الاعترافات ضمن جهود مستمرة منذ سنوات تبذلها السلطات الأمريكية لتعطيل قدرة كوريا الشمالية على تمويل برامجها النووية المحظورة دوليا عبر الجرائم الإلكترونية.

فقد نجحت بيونج يانج في اختراق مئات الشركات الغربية، متظاهرة بتوظيف خبراء تكنولوجيا معلومات، ومستثمرين، وحتى مسؤولين توظيف، ضمن خطة ممنهجة لجمع الأموال.



وقال المدعي العام الأمريكي جيسون كوينونيس: “هذه الملاحقات القضائية توضح أمرا واحدا: الولايات المتحدة لن تسمح لكوريا الشمالية بتمويل برامجها التسليحية عبر استغلال الشركات والعمال الأمريكيين”.



تفاصيل المتهمين ودورهم في المخطط



ثلاثة من المتهمين، وهم المواطنون الأميركيون أقروا بالذنب في تهمة التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني، وقد اتهموا بمساعدة كوريين شماليين كانوا يعملون خارج الولايات المتحدة، عبر استخدام هوياتهم للحصول على وظائف، وتوفير وصول عن بعد إلى أجهزة الشركات، وحتى مساعدتهم في اجتياز اختبارات التوظيف مثل اختبارات المخدرات.



وكان أحد المتهمين يخدم في الجيش الأمريكي أثناء تنفيذ المخطط، قد حصل على أكثر من 50 ألف دولار، بينما حصل فاغناساي وسالازار على 3500 و4500 دولار على التوالي، وقد دفعت الشركات الأميركية نحو 1.28 مليون دولار كرواتب، تم تحويل معظمها إلى العاملين الكوريين في الخارج.



أما المتهم الرابع، المواطن الأمريكي إيريك نتاكيريز برينس، فقد أدار شركة تدعى Taggcar، زودت شركات أميركية بموظفين "معتمدين" في مجال تكنولوجيا المعلومات، رغم علمه بأنهم يعملون من خارج البلاد ويستخدمون هويات مزورة.

وقد استضاف أجهزة حاسوب مزودة ببرمجيات وصول عن يعد في عدة منازل بولاية فلوريدا، وحقق أرباحا تجاوزت 89 ألف دولار.



المتهم الخامس هو المواطن الأوكراني أوليكساندر ديدينكو، الذي أقر بالذنب في تهمتي التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني وسرقة هوية مشددة.

وقد اتهم بسرقة هويات مواطنين أميركيين وبيعها لكوريين شماليين للحصول على وظائف في أكثر من 40 شركة أميركية، وحقق ديدينكو أرباحا بمئات الآلاف من الدولارات، ووافق على مصادرة 1.4 مليون دولار ضمن اتفاق الإقرار بالذنب.



تجميد ملايين الدولارات من العملات الرقمية



كشفت وزارة العدل أيضا أنها قامت بتجميد ومصادرة أكثر من 15 مليون دولار من العملات الرقمية التي سرقها قراصنة كوريون شماليون في عام 2023 من عدة منصات تداول.

وتعد شركات العملات الرقمية والمشاريع القائمة على تقنية البلوك تشين من أبرز أهداف هؤلاء القراصنة، الذين سرقوا أكثر من 650 مليون دولار في عام 2024، وأكثر من 2 مليار دولار حتى الآن هذا العام