قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكنش بيجري والحادثة مروعة.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة
وزير الصحة: 95% من مترددي مستشفى جوستاف روسي ضمن التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة
إحالة أشهر منتحل صفات ومزور أمام الجهات المختصة بالمحاكم للجنايات.. خاص
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فضيحة اختراق.. اعترافات بخطة لزرع كوريين شماليين داخل شركات التكنولوجيا الأمريكية

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
شيماء عبد المنعم

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن خمسة أشخاص أقروا بالذنب في قضية تتعلق بمساعدة مواطنين من كوريا الشمالية على الاحتيال على شركات أمريكية، من خلال التظاهر بأنهم موظفون عن بعد في مجال تكنولوجيا المعلومات.


ووفقا للبيان الرسمي، فإن المتهمين عملوا كـ"وسطاء"، حيث قدموا هوياتهم الحقيقية أو هويات مزورة ومسروقة تعود لأكثر من عشرة مواطنين أمريكيين، لمساعدة الكوريين الشماليين في الحصول على وظائف داخل الولايات المتحدة. 

كما استضافوا أجهزة الحاسوب المحمولة التي وفرتها الشركات داخل منازلهم، لإيهام الشركات بأن الموظفين يعيشون محليا.


خسائر مالية ودعم غير مباشر لبرنامج الأسلحة النووية


أثرت هذه العمليات الاحتيالية على 136 شركة أمريكية، وأسفرت عن تحويل نحو 2.2 مليون دولار إلى نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بحسب وزارة العدل.


وتأتي هذه الاعترافات ضمن جهود مستمرة منذ سنوات تبذلها السلطات الأمريكية لتعطيل قدرة كوريا الشمالية على تمويل برامجها النووية المحظورة دوليا عبر الجرائم الإلكترونية. 

فقد نجحت بيونج يانج في اختراق مئات الشركات الغربية، متظاهرة بتوظيف خبراء تكنولوجيا معلومات، ومستثمرين، وحتى مسؤولين توظيف، ضمن خطة ممنهجة لجمع الأموال.


وقال المدعي العام الأمريكي جيسون كوينونيس: “هذه الملاحقات القضائية توضح أمرا واحدا: الولايات المتحدة لن تسمح لكوريا الشمالية بتمويل برامجها التسليحية عبر استغلال الشركات والعمال الأمريكيين”.


تفاصيل المتهمين ودورهم في المخطط


ثلاثة من المتهمين، وهم المواطنون الأميركيون أقروا بالذنب في تهمة التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني، وقد اتهموا بمساعدة كوريين شماليين كانوا يعملون خارج الولايات المتحدة، عبر استخدام هوياتهم للحصول على وظائف، وتوفير وصول عن بعد إلى أجهزة الشركات، وحتى مساعدتهم في اجتياز اختبارات التوظيف مثل اختبارات المخدرات.


وكان أحد المتهمين يخدم في الجيش الأمريكي أثناء تنفيذ المخطط، قد حصل على أكثر من 50 ألف دولار، بينما حصل فاغناساي وسالازار على 3500 و4500 دولار على التوالي، وقد دفعت الشركات الأميركية نحو 1.28 مليون دولار كرواتب، تم تحويل معظمها إلى العاملين الكوريين في الخارج.


أما المتهم الرابع، المواطن الأمريكي إيريك نتاكيريز برينس، فقد أدار شركة تدعى Taggcar، زودت شركات أميركية بموظفين "معتمدين" في مجال تكنولوجيا المعلومات، رغم علمه بأنهم يعملون من خارج البلاد ويستخدمون هويات مزورة. 

وقد استضاف أجهزة حاسوب مزودة ببرمجيات وصول عن يعد في عدة منازل بولاية فلوريدا، وحقق أرباحا تجاوزت 89 ألف دولار.


المتهم الخامس هو المواطن الأوكراني أوليكساندر ديدينكو، الذي أقر بالذنب في تهمتي التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني وسرقة هوية مشددة. 

وقد اتهم بسرقة هويات مواطنين أميركيين وبيعها لكوريين شماليين للحصول على وظائف في أكثر من 40 شركة أميركية، وحقق ديدينكو أرباحا بمئات الآلاف من الدولارات، ووافق على مصادرة 1.4 مليون دولار ضمن اتفاق الإقرار بالذنب.


تجميد ملايين الدولارات من العملات الرقمية


كشفت وزارة العدل أيضا أنها قامت بتجميد ومصادرة أكثر من 15 مليون دولار من العملات الرقمية التي سرقها قراصنة كوريون شماليون في عام 2023 من عدة منصات تداول. 

وتعد شركات العملات الرقمية والمشاريع القائمة على تقنية البلوك تشين من أبرز أهداف هؤلاء القراصنة، الذين سرقوا أكثر من 650 مليون دولار في عام 2024، وأكثر من 2 مليار دولار حتى الآن هذا العام

شركات أمريكية كوريا الشمالية احتيال إلكتروني قراصنة كوريون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

الواقعة

ضبط المتهم بالتعدي على طفلته وتكبيل يديها فى الشرقية

ترشيحاتنا

فيروس

الفيروس المخلوي مش جديد.. استشاري أمراض صدرية يطمئن أولياء الأمور

عمرو أديب وأبلة فاهيتا

أبلة فاهيتا تخطف الأضواء في "الحكاية" وتواجه عمرو أديب بتصريحات جريئة

غزة

فلسطين تستغيث.. السكان والأطفال بين خطري الجوع والبرد القارس

بالصور

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

تعرف على سعر ومواصفات السيارة ‏KGM Actyon‏ الجديدة ‏

KGM Actyon
KGM Actyon
KGM Actyon

فيديو

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد