الوطني الفلسطيني يطالب بتوفير الحماية الدولية للصحفيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، بضرورة توفير الحماية الدولية للصحفيين، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحقهم، وضمان حرية العمل الصحفي دون قيد أو تهديد.

وأكد المجلس ، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بمناسبة "يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني" الذي يصادف اليوم /الأربعاء/، أن الصحفيين والصحفيات، هم فرسان الحقيقة، وحراس الذاكرة الوطنية، الذين جعلوا من الكلمة الحرة رسالة نضال ومن المهنة موقفا وطنيا ثابتا ، مشيرا إلى أن الصحفيين الفلسطينيين في مقدمة الصفوف، يوثقون جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وينقلون معاناة شعبنا الى العالم رغم الاستهداف المباشر.

وأشار المجلس إلى استشهاد أكثر من 275 صحفيا وصحفية، وإصابة واعتقال العشرات منهم، وتدمير عشرات المؤسسات الإعلامية خلال حرب الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، في واحدة من أخطر المراحل التي تستهدف فيها الحقيقة بشكل ممنهج مخطط له.

واستذكر المجلس في هذا اليوم جميع شهداء الصحافة الفلسطينية، مؤكدا أن استهدافهم جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وخرق لاتفاقية جنيف الرابعة، محملا المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن صمته وتهاونه تجاه ما يتعرض له الصحفي الفلسطيني من قتل واعتداء واعتقال، خاصة في ظل منع وكالات الصحافة العالمية الغربية من دخول قطاع غزة، ما جعل الصحفي الفلسطيني فارس الحقيقة الوحيد في الميدان.

وجدد المجلس في "يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني" العهد بأن تبقى الكلمة الحرة جزءا أصيلا من المشروع الوطني الفلسطيني، وأن يظل الصحفي شاهدا أمينا على معاناة شعبه، وشريكا حقيقيا في مسيرة النضال حتى نيل حقوقنا الوطنية المشروعة.