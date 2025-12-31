قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمم إفريقيا| الكاميرون يهزم موزمبيق بثنائية ويتأهل في وصافة مجموعته
لماذا يجب أن نفرح ببدايات السنة الجديدة؟.. أمين الفتوى يوضح فلسفة البدايات مع الله
بعد التخفيضات.. تعرف على سعر شيري أريزو 5 المجمعة محليا في 2025‏
أحمد السقا: رأسمالي الحقيقي حب الجمهور .. ومحمد صلاح أسطورة الكرة المصرية
أحمد السقا: إبراهيم الأبيض أتعبني حتى النهاية والسرب أقرب أفلامي لقلبي
موقع أمريكي يمنح أنس الشريف لقب صحفي العام
على مسئوليتي يرصد احتفالات رأس السنة من الكوربة والتجمع الخامس
حزب السادات: الوحدة الوطنية ركيزة الاستقرار ودافع أساسي لمسار التنمية في العام الجديد
مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح
ضغط نفسي.. أحمد السقا يعلق على أزمة طليقته مها الصغير مع سرقة اللوحات
خالد الغندور لـ يوسف الحسيني: عايز تبقى سعيد في حياتك اسمع كلام مراتك
هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الوطني الفلسطيني يطالب بتوفير الحماية الدولية للصحفيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه

المجلس الوطني الفلسطيني
المجلس الوطني الفلسطيني
أ ش أ

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، بضرورة توفير الحماية الدولية للصحفيين، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحقهم، وضمان حرية العمل الصحفي دون قيد أو تهديد.
وأكد المجلس ، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بمناسبة "يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني" الذي يصادف اليوم /الأربعاء/، أن الصحفيين والصحفيات، هم فرسان الحقيقة، وحراس الذاكرة الوطنية، الذين جعلوا من الكلمة الحرة رسالة نضال ومن المهنة موقفا وطنيا ثابتا ، مشيرا إلى أن الصحفيين الفلسطينيين في مقدمة الصفوف، يوثقون جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وينقلون معاناة شعبنا الى العالم رغم الاستهداف المباشر.
وأشار المجلس إلى استشهاد أكثر من 275 صحفيا وصحفية، وإصابة واعتقال العشرات منهم، وتدمير عشرات المؤسسات الإعلامية خلال حرب الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، في واحدة من أخطر المراحل التي تستهدف فيها الحقيقة بشكل ممنهج مخطط له.
واستذكر المجلس في هذا اليوم جميع شهداء الصحافة الفلسطينية، مؤكدا أن استهدافهم جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وخرق لاتفاقية جنيف الرابعة، محملا المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن صمته وتهاونه تجاه ما يتعرض له الصحفي الفلسطيني من قتل واعتداء واعتقال، خاصة في ظل منع وكالات الصحافة العالمية الغربية من دخول قطاع غزة، ما جعل الصحفي الفلسطيني فارس الحقيقة الوحيد في الميدان.
وجدد المجلس في "يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني" العهد بأن تبقى الكلمة الحرة جزءا أصيلا من المشروع الوطني الفلسطيني، وأن يظل الصحفي شاهدا أمينا على معاناة شعبه، وشريكا حقيقيا في مسيرة النضال حتى نيل حقوقنا الوطنية المشروعة.

الوطني الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي صحفيون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة |صور

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة

المستشارة أمل عمار تهنئ نساء مصر والعالم بمناسبة حلول العام الجديد

الرئيس السيسي

محافظو الجمهورية يهئنون الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

بالصور

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-

بعد التخفيضات.. تعرف على سعر شيري أريزو 5 المجمعة محليا في 2025‏

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه

الشاي الاخضر بالنعناع
الشاي الاخضر بالنعناع
الشاي الاخضر بالنعناع

لا يجب تجاهلها.. أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب

احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها
احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها
احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها

فيديو

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد