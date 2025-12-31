الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

مع الساعات الأخيرة في عام 2025، يترقب الملايين من المستفيدين من المعاشات، موعد صرف معاشات يناير2026 والتي من المقرر بدء صرفها غداً الخميس 1 يناير، بعد قرار رسمي من وزارة التضامن وفتح فروع بنك ناصر خصيصاً لانطلاق صرف معاشات يناير وعدم تأخيرها للأسبوع المقبل.

موعد صرف معاشات يناير 2026

وبعد قرار التضامن الإجتماعي، تقرر صرف معاشات يناير2025 غداً الخميس 1 يناير بشكل استثنائي رغم إجازة البنوك غداً ولمدة ثلاثة أيام، لتعود للعمل يوم الأحد المقبل 4 يناير.

معاشات يناير 2026

قرار عاجل من وزيرة التضامن بشأن المعاشات

وقررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فتح جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، غدأ الخميس الموافق الأول من يناير، وذلك استثنائيًا رغم إجازة البنوك، في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية في مواعيدها المحددة دون أي معوقات.

بدء صرف معاشات يناير خلال ساعات



يأتي هذا القرار بهدف تسهيل عملية صرف المعاشات للعملاء، حيث تقرر أن تبدأ مواعيد العمل داخل الفروع من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، بما يتيح لأكبر عدد ممكن من أصحاب المعاشات التوجه إلى الفروع وصرف مستحقاتهم بكل سهولة ويسر.

وزيرة التضامن الاجتماعي

طريقة صرف معاشات يناير 2026

صرف المعاشات سيكون متاحًا من خلال شبكة فروع بنك ناصر الاجتماعي، والموزعة جغرافيًا لتغطية مختلف المحافظات، إلى جانب إتاحة الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي ATM، سواء عبر ماكينات بنك ناصر الاجتماعي أو من خلال منظومة «123» التي تتيح لحاملي بطاقات البنك إمكانية الصرف من ماكينات البنوك الأخرى، فضلًا عن إمكانية الصرف من خلال منافذ شركتي «فوري» و«فوري بلس».

رفع الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني

كما أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.





زيادة المعاشات



زيادة المعاشات للمتقاعدين في يناير 2026

وابتداءً من يناير 2026 سيتم رسمياً رفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.

