الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خطوات الحصول على معاش استثنائي 2026

خطوات التقديم على معاش استثنائي.. دعم مباشر للفئات غير المؤمن عليها
خطوات التقديم على معاش استثنائي.. دعم مباشر للفئات غير المؤمن عليها
عبد العزيز جمال

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة التقدم بطلب معاش استثنائي، ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام، فضلاً عن المستحقين عنهم الذين لم يسبق لهم الحصول على أي معاش لأي سبب.

وأوضحت الهيئة أن المعاشات الاستثنائية تشمل تحسين المعاشات القائمة لمواجهة الظروف الصحية أو الاجتماعية الصعبة، إضافة إلى منح المعاشات لضحايا الكوارث العامة، وفق الضوابط المنظمة لهذه الخدمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل ومنصف.
 

استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي

أشارت الهيئة إلى أن الخطوة الأولى للتقديم على المعاش الاستثنائي تتضمن استكمال نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عمل المتقدم السابقة أو مكتب التأمينات المختص، مع ضرورة اعتماد النموذج وختمه رسميًا، سواء كان طلب تحسين معاش قائم أو الحصول على معاش جديد.
 

زيادة المعاشات 2026

تقديم الطلب للهيئة

بعد استكمال النموذج، يُقدّم الطلب إلى إدارة المعاشات الاستثنائية بالهيئة لاستكمال إجراءات البت فيه، ويأتي هذا ضمن سلسلة خطوات رسمية تضمن الشفافية والدقة في تقييم الطلبات المقدمة.

التحويل لأسباب مرضية (إن وجدت)

في حال كان الطلب مرتبطًا بتحسين المعاش لأسباب صحية، تقوم الهيئة بتحويل المتقدم إلى اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي لتحديد نوع المرض واحتياجات العلاج طويل الأمد، بما يضمن تقديم الدعم المناسب وفق الحالة الصحية لكل مستفيد.

البحث الاجتماعي لتحديد الاستحقاق

وأكدت الهيئة أن الحالات المتقدمة لأسباب اجتماعية تخضع لـ بحث اجتماعي شامل لتقييم مصادر الدخل والظروف المعيشية للمتقدم، لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا دون أي تكرار أو إساءة استخدام للموارد.

فحص الطلب واتخاذ القرار النهائي

بعد استكمال التقارير الطبية والاجتماعية، يتم عرض الطلب على اللجنة التحضيرية المختصة لتحديد مدى استحقاق المتقدم للمعاش الاستثنائي سواء بالمنح أو تحسين المعاش، قبل رفعه إلى اللجنة العليا للبت النهائي في القرار.
 

موعد صرف معاشات اكتوبر2025

المعاش الاستثنائي خطوة هامة للحماية الاجتماعية

يُعد المعاش الاستثنائي أداة مهمة لدعم الفئات غير المؤمن عليها، وضمان حصولهم على حياة كريمة، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة في توزيع الدعم، بما يحقق رفاهية المواطنين ويقلل الضغوط الاقتصادية على الأسر الأكثر احتياجًا.

 

