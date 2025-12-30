قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالتفصيل والتواريخ.. خريطة الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية 2026
برشلونة يحدد بديل ليفاندوفسكي .. فلاهوفيتش يدخل دائرة الاهتمام
للموظفين | ضوابط ترحيل الإجازات الاعتيادية وحالات الإسقاط بالقانون
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون
التفاصيل الكاملة لمحاكمة رمضان صبحي .. انهيار اللاعب بعد حبسه سنة.. وترحيله وسط إجراءات أمنية مشددة
أنوماشي يتقدم بالهدف الثالث للمقاولون أمام الأهلي
أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل
رأس السنة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للاحتفالات.. ما القصة؟
القصة الكاملة لأزمة الدكتورة نوال الدجوي مع أسرتها في قضية الحجر
طلائع الجيش يتقدم بهدف أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر
وفاة طبيب شهير بالمعهد القومي للأورام في حادث أليم
رغم إجازة البنوك.. بنك يفتح أبوابه الخميس لصرف المعاشات| قرار عاجل من الحكومة

هاني حسين

ينتظر أصحاب المعاشات اليوم الأول من كل شهر لصرف المعاشات الخاصة بهم، وتستعد الدولة لصرف معاشات يناير 2026 يوم الخميس المقبل رغم إجازة البنوك .

فتح جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي الخميس 

قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فتح جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، يوم الخميس الموافق الأول من يناير، وذلك استثنائيًا رغم إجازة البنوك، في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية في مواعيدها المحددة دون أي معوقات.

ويأتي هذا القرار بهدف تسهيل عملية صرف المعاشات للعملاء، حيث تقرر أن تبدأ مواعيد العمل داخل الفروع من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، بما يتيح لأكبر عدد ممكن من أصحاب المعاشات التوجه إلى الفروع وصرف مستحقاتهم بكل سهولة ويسر.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن بنك ناصر الاجتماعي يولي اهتمامًا بالغًا بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، باعتبارهم شريحة أساسية تحرص الدولة على دعمها ورعايتها، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة تستهدف التوسع في منافذ تقديم خدمات صرف المعاشات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل ما يقدمه البنك من خدمات لأكثر من مليوني عميل على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي ، أن صرف المعاشات سيكون متاحًا من خلال شبكة فروع بنك ناصر الاجتماعي، والموزعة جغرافيًا لتغطية مختلف المحافظات، إلى جانب إتاحة الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي ATM، سواء عبر ماكينات بنك ناصر الاجتماعي أو من خلال منظومة «123» التي تتيح لحاملي بطاقات البنك إمكانية الصرف من ماكينات البنوك الأخرى، فضلًا عن إمكانية الصرف من خلال منافذ شركتي «فوري» و«فوري بلس»، الرائدتين في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، وذلك ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى تنويع قنوات تقديم الخدمة والوصول إلى المواطنين في أماكن تواجدهم.
 

موعد صرف معاشات يناير 2026 


وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر، صرف معاشات شهر يناير 2026 لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك ابتداءً من يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، في إطار الالتزام بتطبيق برامج الحماية الاجتماعية وضمان انتظام صرف المستحقات المالية في مواعيدها الرسمية.

ويأتي صرف معاشات يناير 2026 متضمنًا الزيادة السنوية المقررة التي تم تطبيقها منذ شهر يوليو الماضي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحسين دخول أصحاب المعاشات، ويخفف من الأعباء المعيشية عن كبار السن وذوي الإعاقة، خاصةً مع استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

لا تأجيل في صرف معاشات يناير 


أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يناير 2026 سيتم في موعده الرسمي دون أي تأجيل، بدءًا من أول أيام الشهر، مع التأكيد على جاهزية جميع المنافذ واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتيسير عملية الصرف.

معاش مضمون للسيدات غير العاملات
 

في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية نظامًا يضمن للسيدات غير العاملات، المنتميات لفئة العمالة غير المنتظمة، الحصول على معاش شهري منتظم عند بلوغ سن التقاعد، مقابل اشتراك بسيط لا يتجاوز 8 جنيهات يوميًا.

يستهدف هذا النظام السيدات اللاتي لا يعملن بوظائف رسمية، ويزاولن أنشطة غير منتظمة مثل عاملات المنازل ومحفظات القرآن الكريم، حيث يوفر لهن مصدر دخل ثابت في مرحلة ما بعد العمل، ويشكل درعًا واقيًا من الفقر والحاجة.

الفئات العمرية وشروط الالتحاق


يسمح القانون بالاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية للسيدات بدءًا من سن 18 عامًا وحتى 45 عامًا، بشرط عدم الالتحاق بعمل ثابت، والانتماء لفئة العمالة غير المنتظمة.

ويشترط لاستحقاق المعاش بلوغ السن القانونية، مع استكمال مدة تأمينية فعلية لا تقل عن 15 عامًا.

قيمة الاشتراك وآلية السداد


حدد قانون التأمينات الاجتماعية نسبة الاشتراك للعمالة غير المنتظمة بنحو 9% من أجر الاشتراك التأميني، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 12% المتبقية، دعمًا لتشجيع السيدات على الانضمام للمنظومة.

وبذلك تبلغ قيمة الاشتراك الشهري نحو 243 جنيهًا، أي ما يعادل تقريبًا 8 جنيهات في اليوم، وهو مبلغ رمزي يضمن حماية تأمينية طويلة الأجل.

