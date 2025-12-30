قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز حساب وقت إخراج الزكاة بالتقويم الميلادي؟.. الأزهر يجيب
الذهب يسترد جزءا من خسائره.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
ترحيل رمضان صبحي إلى السجن بعد الحكم عليه بالحبس سنة في قضية التزوير
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
بريطانيا توافق على التعاون مع تركيا وغرب ليبيا لتحليل الصندوق الأسود لطائرة وفد رئاسة الأركان
الشاذلي: وزارة الرياضة تدرس سفر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر من دور الـ 16
ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي
دعاء نهاية العام واستقبال السنة الجديدة 2026.. أفضل 210 أدعية شاملة للخيرات
قناة أمريكية تكشف حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول في يناير
وزارة الرياضة: سنتقدم بملف لتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2028
بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026
خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي
وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي
رشا عوني

خلال ساعات، تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاشات يناير 2026، ورغم أن إجازة البنوك يوم الخميس المقبل 1 يناير، إلا أن وزيرة التضامن أعلنت خبراً ساراً لأصحاب المعاشات، لتطمئنهم بشأن صرف معاشات يناير في موعدها.

صرف معاشات يناير 2026 الخميس المقبل

قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فتح جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، يوم الخميس الموافق الأول من يناير، وذلك استثنائيًا رغم إجازة البنوك، في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية في مواعيدها المحددة دون أي معوقات.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق
صرف معاشات يناير2026

صرف معاشات يناير

ويأتي هذا القرار بهدف تسهيل عملية صرف المعاشات للعملاء، حيث تقرر أن تبدأ مواعيد العمل داخل الفروع من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، بما يتيح لأكبر عدد ممكن من أصحاب المعاشات التوجه إلى الفروع وصرف مستحقاتهم بكل سهولة ويسر.

أماكن صرف معاشات يناير2026

صرف المعاشات سيكون متاحًا من خلال شبكة فروع بنك ناصر الاجتماعي، والموزعة جغرافيًا لتغطية مختلف المحافظات، إلى جانب إتاحة الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي ATM، سواء عبر ماكينات بنك ناصر الاجتماعي أو من خلال منظومة «123» التي تتيح لحاملي بطاقات البنك إمكانية الصرف من ماكينات البنوك الأخرى، فضلًا عن إمكانية الصرف من خلال منافذ شركتي «فوري» و«فوري بلس».

خبر سار لـ11.5 مليون مواطن.. تبكير صرف معاشات يناير 2026 رسميًا بعد إجازة البنوك: عاجل - الوطن
صرف معاشات يناير

زيادة المعاشات الأخيرة

ويأتي صرف معاشات يناير 2026 متضمنًا الزيادة السنوية المقررة التي تم تطبيقها منذ شهر يوليو الماضي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحسين دخول أصحاب المعاشات، ويخفف من الأعباء المعيشية عن كبار السن وذوي الإعاقة، خاصةً مع استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
 

صرف معاشات شهر يناير 2026 خلال أيام.. تفاصيل - اليوم السابع
معاشات يناير2026

خدمات بنك ناصر لأصحاب المعاشات

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي يولي اهتمامًا بالغًا بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، باعتبارهم شريحة أساسية تحرص الدولة على دعمها ورعايتها، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة تستهدف التوسع في منافذ تقديم خدمات صرف المعاشات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل ما يقدمه البنك من خدمات لأكثر من مليوني عميل على مستوى الجمهورية.

فروع بنك ناصر إجازة البنوك صرف المعاشات معاشات يناير2026 موعد صرف المعاشات يناير2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

ترشيحاتنا

رمضان صبحي

خالد طلعت يعلق على أزمة رمضان صبحي.. تفاصيل

الزمالك

إعلامي: الانقسامات الإدارية وراء أزمات الزمالك وليس المؤامرات

الزمالك

تدريبات بدنية خفيفة للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة الاتحاد في كأس عاصمة مصر

بالصور

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك بالأيام المزدحمة

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة

بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

كنيسة
كنيسة
كنيسة

3 أنواع من السلطات لـ دايت صحى

3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى

فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

متحف تل بسطا

حصاد 2025.. متحف تل بسطا ينظم 25 ندوة وورشة عمل دعماض للحضارة المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد