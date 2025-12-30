بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

خلال ساعات، تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاشات يناير 2026، ورغم أن إجازة البنوك يوم الخميس المقبل 1 يناير، إلا أن وزيرة التضامن أعلنت خبراً ساراً لأصحاب المعاشات، لتطمئنهم بشأن صرف معاشات يناير في موعدها.

قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فتح جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، يوم الخميس الموافق الأول من يناير، وذلك استثنائيًا رغم إجازة البنوك، في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية في مواعيدها المحددة دون أي معوقات.

ويأتي هذا القرار بهدف تسهيل عملية صرف المعاشات للعملاء، حيث تقرر أن تبدأ مواعيد العمل داخل الفروع من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، بما يتيح لأكبر عدد ممكن من أصحاب المعاشات التوجه إلى الفروع وصرف مستحقاتهم بكل سهولة ويسر.

صرف المعاشات سيكون متاحًا من خلال شبكة فروع بنك ناصر الاجتماعي، والموزعة جغرافيًا لتغطية مختلف المحافظات، إلى جانب إتاحة الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي ATM، سواء عبر ماكينات بنك ناصر الاجتماعي أو من خلال منظومة «123» التي تتيح لحاملي بطاقات البنك إمكانية الصرف من ماكينات البنوك الأخرى، فضلًا عن إمكانية الصرف من خلال منافذ شركتي «فوري» و«فوري بلس».

ويأتي صرف معاشات يناير 2026 متضمنًا الزيادة السنوية المقررة التي تم تطبيقها منذ شهر يوليو الماضي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحسين دخول أصحاب المعاشات، ويخفف من الأعباء المعيشية عن كبار السن وذوي الإعاقة، خاصةً مع استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي يولي اهتمامًا بالغًا بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، باعتبارهم شريحة أساسية تحرص الدولة على دعمها ورعايتها، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة تستهدف التوسع في منافذ تقديم خدمات صرف المعاشات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل ما يقدمه البنك من خدمات لأكثر من مليوني عميل على مستوى الجمهورية.