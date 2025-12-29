زيادة جديدة للمتقاعدين.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشا عوني

يترقب أكثر من 10 مليون مواطن مصري موعد صرف معاشات شهر يناير2026 مع اقتراب بدء العام الجديد، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية عن زيادة المعاشات في 2026 للمتقاعدين ورفع أجر الاشتراك التأميني . 

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف معاشات شهر يناير 2026 سيبدأ من 1 يناير 2026، ويستمر حتى نهاية الشهر.

وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف المعاشات لما يقرب من 11 مليون مواطن، من خلال ماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد والبنوك، وسط تسهيلات موسعة لضمان سهولة الصرف وتجنب الزحام.

تفاصيل صرف معاشات يناير2026

وأوضحت الهيئة، أن عملية الصرف ستستمر طوال شهر يناير دون توقف، بما يتيح لأصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم بسهولة وفي التوقيت المناسب، مع مراعاة التيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت الهيئة، أن مواعيد الصرف ثابتة ولا يوجد أي تغيير في الجدول الزمني المعلن، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالمواعيد المحددة لتجنب التكدسات، خاصة في الأيام الأولى من الصرف.

زيادة المعاشات في يناير2026 

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.


زيادة معاشات المتقاعدين 

وفي يناير 2026 سيتم وسمياً رفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.

رفع أجر الاشتراك التأمينى في يناير 

 

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم. 

وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.

جدول معاشات يناير 2026

معاشات يناير 2026 للشريحة الأولى 1495 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة الرابعة 2300 جنيه.

معاشات يناير 2026 للشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

معاشات يناير 2026 للشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

معاشات يناير 2026 للشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.

