الدبلوماسية المصرية في أفريقيا 2025..ممرات لوجستية وتنموية وتعزيز التجارة البينية
التعليم العالي تعلن عن 20 منحة بتمويل مشترك بين مصر وفرنسا.. تفاصيل
مواعيد انطلاق مباريات الجولة الثانية في أمم إفريقيا 2025
سعر الدولار اليوم 26-12-2025
ما حكم زيارة المقابر والشخص على جنابة؟.. علي جمعة يجيب
الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026
القيادة الأمريكية في إفريقيا تعلن مقـ.تل عناصر من داعش في غارة بنيجيريا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-12-2025 والقنوات الناقلة
دعاء الجمعة الأولى من رجب.. احرص عليه حتى غروب شمس اليوم
سعر الذهب اليوم 26-12-2025
موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق
هل تخطط لرحلة طويلة؟.. راجع تطعيماتك في الوقت المناسب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لموعد صرف معاشات شهر يناير  2026 من خلال جميع منافذ الصرف، من جميع ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

وتتابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات اللازمة لصرف معاشات شهر يناير 2026 لجميع المستحقين البالغ عددهم  11.5 مليون مواطن، في أول أيام شهر يناير .

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد اتخذت الاستعدادات نفسها خلال صرف معاشات الشهر الماضي، بما يضمن تيسير عمليات الصرف من مختلف المنافذ، حيث يستفيد من المعاشات ما يقرب من 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين.

يذكر  أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حدد شروط وضوابط للاشتراك فى تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.

ونص القانون على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.

