لأصحاب المعاشات | متى وكيف تصرف حقوقك حسب قانون التأمينات الاجتماعية ؟

نصت المادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على الحالات التي يستحق فيها المؤمن عليه صرف المعاش، وتشمل عدة شروط حسب نوع الاستحقاق وظروف انتهاء الخدمة:

أولًا: بلوغ سن الشيخوخة

يستحق المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا، وتصبح 180 شهرًا بعد خمس سنوات من تطبيق القانون.

ثانيًا: انتهاء الخدمة للعجز أو الوفاة

يشمل ذلك العجز الكامل أو الجزئي المستديم أو الوفاة أثناء الخدمة للفئات المحددة بالقانون، مع إثبات عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل.

يتم تشكيل لجنة لتحديد العجز الجزئي برئاسة الهيئة وبمشاركة ممثلين عن النقابات والعاملين.

هناك استثناءات يتم تحديدها بقرار من رئيس الهيئة أو مجلس الإدارة.

يشمل المؤمن عليهم من الفئات المشار إليها في المادة 2 من القانون، سواء خلال مزاولة العمل أو النشاط.

العجز أو الوفاة بعد انتهاء الخدمة

إذا حدثت خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة مع مراعاة عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض دفعة واحدة.

بعد انقضاء سنة من انتهاء الخدمة، يشترط أن تكون مدة الاشتراك لا تقل عن 120 شهرًا (180 شهرًا بعد خمس سنوات) مع نفس الشروط السابقة.

انتهاء الخدمة لغير الأسباب السابقة

يستحق المعاش عند توافر الشروط التالية:

مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي حق معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.

أن تتضمن مدة الاشتراك 240 شهرًا فعلية (300 شهرًا بعد خمس سنوات من العمل بالقانون).

تقديم طلب الصرف.

ألا يكون المؤمن عليه خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم الطلب.

وتؤكد الهيئة أن هذه الأحكام تهدف إلى حماية حقوق العاملين وضمان صرف المعاشات بشكل قانوني وعادل.