قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الحكومة توافق على المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
فؤاد بدراوي لـ"صدى البلد": تنازلت عن ترشحي لرئاسة الوفد بعد إعلان السيد البدوي خوض الانتخابات
المستندات المطلوبة لتسجيل البيانات والحصول على منحة تكافل وكرامة
الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
قرار جمهوري بتجديد تشكيل لجنة التحفظ والإدارة في أموال الجماعات الإرهابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الأوراق المطلوبة وموعد الصرف.. شروط وخطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
خالد يوسف

يبحث الكثير من المواطنين عن شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2025 والأوراق المطلوبة، إذ يوفر البرنامج مجموعة من الخدمات للمواطنين لتحسين أوضاع المواطنين المعيشية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

يصرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر لـ 4.7 مليون أسرة، ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية، عبر بطاقات "ميزة".

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2025، وهي:

ـ ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عاما.

ـ ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

ـ يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ـ يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

ـ أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

ـ أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

ـ ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

ـ صور بطاقة الرقم القومي.

ـ صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

ـ صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

ـ صورة من بطاقة التموين.

ـ قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 لـ 18 سنة.

ـ قيد طالب للمقيدين جامعيًا.

ـ كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية.

ـ صورة شهادة وفاة الزوج - الزوجة للأرامل.

ـ صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

ـ صورة إقرار الوصاية للأيتام.

ـ صورة شهادة السجن في حالات سجن الأب أو الأم.

ـ ملء استمارة التقديم والتأكد من دقة وصحة البيانات المُقدمة.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

ـ الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة.

ـ إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

ـ الضغط على أيقونة «استعلام».

ـ تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

«المحافظة، الإدارة الاجتماعية، الوحدة الاجتماعية المسجل بها، الرقم القومي، اسم المواطن، رقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام».

ـ نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

ـ حالة البطاقة «ساري ـ تجميد ـ إيقاف».

ـ في حالة التجميد أو الإيقاف، يذكر السبب.

ـ في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

موعد الصرف معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة 2025 تحسين أوضاع المواطنين المعيشية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

منتخب مصر

محلل رياضي: فرصة تتويج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا «مليون%»

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

مشغولات ذهبية

مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات

ترشيحاتنا

الزمالك

هيثم عثمان حكما لمباراة الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر

إلياس العاشوري

أحرز ثنائية تاريخية مع تونس| إلياس العاشوري.. رحلة التحدي من الظل للأضواء

نادي الإسماعيلي

الإسماعيلي يحل أول قضية إيقاف قيد مع الفيفا

بالصور

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

كارثة غذائية للأطفال.. أضرار الشعرية سريعة التحضير على الصحة

كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم
كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم
كارثة غذائية للأطفال لن تتخيليها أضرار الشعرية سريعة التحضير على صحتهم

أرخص 5 سيارات SUV زيرو في مصر.. الأفضل والأنسب للعائلات

أرخص سيارات SUV
أرخص سيارات SUV
أرخص سيارات SUV

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير

فيديو

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد