طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يناير 2026 بالرقم القومي .. يشهد ملف الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة يناير 2026 اهتمامًا متزايدًا من جانب المواطنين، بالتزامن مع تزايد عمليات البحث عبر محركات البحث المختلفة ومنصات السوشيال ميديا، خاصة بعد إتاحة وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني باستخدام الرقم القومي، وتوفير أكثر من قناة لتقديم التظلمات لمن واجهتهم مشكلات في القبول أو الصرف.

يأتي هذا الاهتمام في ظلّ اعتماد ملايين الأسر المصرية على البرنامج باعتباره أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتوفر دعمًا نقديًا مشروطًا وغير مشروط وفق معايير محددة.

واقرأ أيضًا:

تكافل وكرامة

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يناير 2026

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين إمكانية الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة بسهولة من خلال الموقع الرسمي، وذلك باستخدام الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى التوجه للوحدات الاجتماعية في المرحلة الأولى.

وتساعد هذه الخدمة في تخفيف التكدس وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مع ضمان دقة البيانات المعروضة لكل مستفيد.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

تبدأ خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يناير 2026 بالدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين، وبعد ذلك يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة، ثم الضغط على كلمة استعلام.

وعلى الفور تظهر نتيجة الاستعلام، والتي تتضمن مجموعة من البيانات التفصيلية التي توضح موقف المواطن من البرنامج بشكل واضح ومباشر.

البيانات التي تظهر في نتيجة الاستعلام

تشمل نتيجة الاستعلام عددًا من البيانات المهمة، من بينها المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها المواطن، بالإضافة إلى الرقم القومي واسم المستفيد ورقم بطاقة تكافل أو كرامة الخاصة به.

كما توضح النتيجة نوع البطاقة سواء كانت تكافل أو كرامة، وحالة البطاقة سواء كانت سارية أو في حالة تجميد أو إيقاف. وفي حال التجميد أو الإيقاف يتم ذكر السبب بشكل صريح، أما إذا كانت البطاقة سارية فيتم توضيح قيمة المبلغ المستحق للمواطن.

معاش تكافل وكرامة

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط المنظمة للحصول على معاش تكافل وكرامة، ويأتي في مقدمتها ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش كرامة عن 65 عامًا، وألا يكون رب الأسرة أو زوجته من العاملين بالوظائف الحكومية أو الخاصة.

كما يشترط أن يكون المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة أو من أصحاب الأمراض المزمنة، مع ضرورة تقديم المستندات الدالة على ذلك.

ومن بين الشروط الأساسية أيضًا أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%، وألا يمتلك المتقدم أرضًا زراعية أو سيارات أو عقارات، إضافة إلى عدم العمل بأجر تأميني يزيد على 400 جنيه.

وتهدف هذه الشروط إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

خطوات تقديم التظلم في برنامج تكافل وكرامة

في حال رفض الطلب أو إيقاف البطاقة، يمكن للمواطن تقديم تظلم إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة. 

تبدأ الخطوات بالدخول على الموقع، ثم اختيار خدمة تقديم شكوى أو تظلم، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، ثم كتابة تفاصيل الاعتراض بشكل واضح ودقيق، مع رفع المستندات الداعمة للحالة، والضغط على إرسال للحصول على رقم متابعة يمكن استخدامه لاحقًا لمتابعة حالة الشكوى.

تكافل وكرامة

قنوات أخرى لتقديم الشكاوى

لم تقتصر وزارة التضامن الاجتماعي على التظلمات الإلكترونية فقط، بل وفرت عدة قنوات أخرى لتسهيل التواصل مع المواطنين، حيث يمكن تقديم شكوى مباشرة من خلال الاتصال على الرقم الساخن 19680 للاستفسار، أو إرسال تظلم عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية لتقديم التظلم كتابيًا، بما يضمن إتاحة الخدمة لجميع الفئات دون استثناء.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يتم صرف معاش تكافل وكرامة من خلال عدة منافذ معتمدة لتسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم، وتشمل ماكينات الصرف الآلي، ومكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، إضافة إلى منافذ فوري وكروت ميزة، فضلًا عن فروع بنك ناصر الاجتماعي في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يضمن تغطية جغرافية واسعة وسهولة في الصرف.

الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة

تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج تكافل وكرامة عددًا من الفئات، في مقدمتها الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ولديها أبناء في مراحل التعليم المختلفة، وكبار السن غير القادرين على العمل أو الذين لا يحصلون على معاش ثابت، والأشخاص ذوو الإعاقة المستحقين للدعم.

كما يشمل البرنامج المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات، إضافة إلى الأيتام غير المكفولين، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأولى بالرعاية.

