قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
16 مليار دولار.. ترامب يجمد تمويل مشاريع النقل الأمريكية ويشترط تسميتها باسمه
عراقجي قبيل المفاوضات مع واشنطن: إيران تدخل معترك الدبلوماسية بوعي كامل
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية زيادة حجم الاستثمارات والوضع الإقليمي
حكم خروج المرأة من البيت بدون إذن زوجها.. الإفتاء تجيب
قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟
كاميرات مراقبة تكشف تفاصيل حياة المساعدة المقربة لإبستين داخل السجن
دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم
الجيش الأمريكي يهاجم زورق لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ
قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة
هل صوم النصف الثاني من شعبان حرام؟.. الأوقاف تحسم الجدل
القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها
لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كاميرات مراقبة تكشف تفاصيل حياة المساعدة المقربة لإبستين داخل السجن

المساعدة المقربة لإبستين داخل السجن
المساعدة المقربة لإبستين داخل السجن
فرناس حفظي

كشفت لقطات مراقبة سرية، نُشرت مؤخرا، جانبا من الحياة اليومية لغيسلين ماكسويل، المساعدة المقربة من المجرم الجنسي جيفري إبستين، أثناء احتجازها قبل محاكمتها في أحد سجون الولايات المتحدة.


وبحسب ما أوردته قناة Channel 4 News، فإن التسجيلات التي جرى التحقق منها توثق نحو 10 ساعات من المراقبة داخل زنزانة ماكسويل في مركز الحبس الحضري ببروكلين خلال يوليو 2020، حيث كانت تبلغ من العمر آنذاك 64 عامًا.


وأظهرت اللقطات ماكسويل مرتدية زي السجناء البرتقالي داخل زنزانة خرسانية ذات جدران بيضاء وأرضية رمادية، وهي تشرب الماء، وترتب سريرها، ثم تستلقي لقراءة كتاب.


وفي ذلك الوقت، كانت ماكسويل تنتظر قرار المحكمة بشأن طلب الإفراج بكفالة، والذي رُفض لاحقًا في 28 ديسمبر 2020، رغم عرض حزمة كفالة بلغت قيمتها 28.5 مليون دولار، إذ اعتبرت المحكمة أنها تشكل خطرًا حقيقيًا للهروب.


واقترحت محاميتها آنذاك الإفراج عنها مع إخضاعها لحراسة مسلحة، في وقت أكدت فيه السلطات أن زنزانتها كانت تخضع للتفتيش كل 15 دقيقة للتأكد من بقائها على قيد الحياة.


يُذكر أن ماكسويل أُدينت في ديسمبر 2021 بعدة تهم، من بينها التآمر على نقل قاصرين والاتجار الجنسي بهم، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة 20 عامًا، بعد أن كانت تواجه عقوبة محتملة تصل إلى 35 عامًا. وكانت قد نفت جميع الاتهامات الموجهة إليها عند توقيفها في يوليو 2020.


وفي أغسطس 2025، نُقلت ماكسويل إلى معسكر سجن منخفض الحراسة في ولاية تكساس، وسط تقارير عن مخاوف تتعلق بسلامتها، خاصة بعد إجرائها محادثات مطولة مع نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش حول شبكة إبستين، التي تضم أكثر من 100 شخصية بارزة، من بينهم الأمير أندرو.


وفي تطور لاحق، أعلن رئيس لجنة الإشراف في الكونغرس الأمريكي، جيمس كومر، في 21 يناير، أن اللجنة تعتزم الاستماع إلى شهادة ماكسويل في 9 فبراير 2026، ضمن جلسات تتعلق بقضية إبستين. وأعرب كومر عن أمله في تعاونها، رغم تأكيد محاميتها تمسكها بحقها في الصمت وفقًا للتعديل الخامس للدستور الأمريكي.


ويأتي ذلك بالتزامن مع الإفراج عن أكثر من 3.5 مليون وثيقة مرتبطة بقضية جيفري إبستين، الذي وُجهت إليه اتهامات بالاتجار الجنسي بالقاصرين، قبل أن يُعثر عليه متوفى داخل زنزانته عام 2019، في واقعة صُنفت رسميًا على أنها انتحار، رغم استمرار الشكوك حول ملابساتها.

جيفري إبستين المساعدة المقربة غيسلين ماكسويل الولايات المتحدة الاتجار الجنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

الامطار

قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول

العمالة غير المنتظمة

بمناسبة رمضان.. موعد صرف منحة للعمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة

مصطفى بكري

مصطفى بكري يشكف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

شهر رمضان 2026

الأربعاء أم الخميس؟.. معهد الفلك يعلن أول أيام شهر رمضان 2026

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

ترشيحاتنا

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الازهري

الأوقاف تعلن بدء الاختبارات الشفوية للمسابقة المحلية 2026 في حفظ القرآن الكريم

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يختتم دورة تأهيلية جديدة للمقبلين على الزواج بمشيخة الأزهر

الأزهر للفتوى الإلكترونية يختتم دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج بالمشيخة

بالصور

6 طرق صحية لتحضير الفشار فى المنزل .. أيهما أفضل للسكر

الفشار
الفشار
الفشار

طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق
طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

فوائد فاكهة الأفوكادو للقلب والدماغ .. وهل يمكن تناولها يوميًا؟

فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو
فوائد تناول الأفوكادو

4 أطعمة تعالج الحموضة وتحميك منها .. غير تقليدية

الحموضة
الحموضة
الحموضة

فيديو

إيقاف مسلسل روح off

مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

لميس الحديدي

شيرين عبدالوهاب كانت طوق النجاة .. لميس الحديدي تكشف سر أغنية أنقذتها من السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد