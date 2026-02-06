قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية زيادة حجم الاستثمارات والوضع الإقليمي

فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج و"إيفيت كوبر" وزيرة خارجية المملكة المتحدة، في إطار التشاور الدورى بين الوزيرين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤي بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصال أهمية مواصلة البناء على التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطويرها إلى أفاق آرحب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وزيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر خلال السنوات القادمة، لاسيما مع تحسن المناخ الاستثماري في مصر فى ظل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تمت خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول الجهود المبذولة لخفض التصعيد وحدة التوتر في المنطقة، حيث أطلع وزير الخارجية نظيرته البريطانية على مجمل الاتصالات المصرية الرامية لاحتواء حالة التوتر المتصاعدة من خلال تحركات دبلوماسية نشطة، مجدداً التأكيد على أهمية التوصل لتسوية توافقية بشأن الملف النووى الايرانى تعالج شواغل كافة الأطراف، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية خلال هذه المرحلة الدقيقة لصون الأمن الإقليمي وتحقيق مصالح شعوب المنطقة في الاستقرار والتنمية.

وفيما يتعلق بالتطورات في قطاع غزة، استعرض وزير الخارجية الجهود المبذولة لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، مشددا على أهمية دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وتدفق المساعدات الإنسانية، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، موضحاً أن ذلك يمهد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما أكد على ضرورة ايجاد الأفق السياسى الذى يلبى طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة فى إقامة دولته المستقلة.

كما أطلع الوزير عبد العاطي الوزيرة البريطانية على مستجدات الأوضاع فى السودان والجهود المصرية الحثيثة في إطار الآلية الرباعية، مشدداً على أهمية سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية. وشدد على أولوية إنشاء الممرات الإنسانية الآمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني دون عوائق. 

كما جدد التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لاحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إيفيت كوبر وزيرة خارجية المملكة المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية الاستثمارات البريطانية

