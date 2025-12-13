قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أربعاء وخميس.. المصريون بالداخل يصوتون في إعادة 55 دائرة بانتخابات النواب
هل انتهى الخلاف؟.. سلوت يمدّح صلاح بعد مساهمته في مواجهة برايتون
لقاء سويدان وسامح حسين في لجنة تحكيم مهرجان تياترو
بخطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2025
عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية
كأس القارات للأندية| بيراميدز يتأخر أمام فلامنجو البرازيلى بهدف ليو بيريرا
مصادر لـ"صدى البلد": قيادات وفدية تناقش ترشح بهاء أبو شقة أو فؤاد بدراوي لرئاسة الحزب
رئيس محكمة النقض يضع حجر أساس مسجد شهداء القضاة بالتجمع السادس
إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
الإعدام شنقا لعامل والمشدد 10 سنوات لآخرين قتلوا وأصابوا 3 أشخاص بالقليوبية
خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل
بيريرا يسجل الهدف الأول لفلامنجو في مرمى بيراميدز بكأس القارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بخطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2025

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
خالد يوسف

يواصل برنامج تكافل وكرامة، تصدر اهتمامات ملايين المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية، أصحاب المعاشات، خاصة مع اقتراب موعد صرف مستحقات شهر ديسمبر 2025، حيث يعد البرنامج أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وكبار السن، وذوي الإعاقة، في مواجهة أعباء المعيشة وتحسين مستوى الحياة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2025

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، موعدا ثابتا لصرف معاش تكافل وكرامة، حيث يتم الصرف في اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي. وبناءً عليه، يبدأ صرف معاش شهر ديسمبر 2025 اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر 2025، وذلك لكافة المستفيدين المسجلين بالبرنامج.

ويأتي انتظام الصرف في موعده ضمن جهود الدولة لضمان وصول الدعم النقدي لمستحقيه دون تأخير، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب توفير مظلة حماية اجتماعية فعالة ومستدامة.

ما هو برنامج تكافل وكرامة ؟

يعد برنامج تكافل وكرامة أحد البرامج القومية التي تقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر التي تعاني من الفقر المدقع، حيث يستهدف دعم الأفراد والأسر غير القادرين على العمل، وكبار السن، وذوي الإعاقات، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

ويعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط، أبرزها الالتزام بالانتظام الدراسي للأطفال في مراحل التعليم المختلفة، والالتزام بالمتابعة الصحية للأطفال صغار السن، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية رسمية تمكن المواطنين من الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة، ومعرفة ما إذا كانت البطاقة سارية أو متجمدة أو موقوفة، بالإضافة إلى الاستعلام عن الأسماء الجديدة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هـــنــــا.

ـ اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك» من القائمة المتاحة.

ـ إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

ـ الضغط على زر «استعلام».

ـ تظهر على الفور بيانات المستفيد وحالة البطاقة.

منافذ صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2025

حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على توفير عدة منافذ لصرف المعاش، بما يضمن سهولة الحصول على المستحقات دون تكدس أو عناء، وتشمل منافذ الصرف ما يلي:

ـ مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.

ـ ماكينات الصراف الآلي (ATM).

ـ المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الدفع الإلكتروني.

ـ منافذ صرف كارت «ميزة» البنكي.

الاستعلام عن أسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الراغبين في معرفة ما إذا تم إدراج أسمائهم ضمن المستفيدين الجدد ببرنامج تكافل وكرامة، اتباع نفس خطوات الاستعلام الإلكتروني عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، باستخدام الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية.

الفئات الأولى بالرعاية موعد صرف معاش تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025 معاش تكافل وكرامة دعم الأسر الأكثر احتياجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

محمود بنتايك

متروحش الأهلي.. شوبير يكشف مستجدات الزمالك في أزمة بنتايك

ترشيحاتنا

صيانة خط مياه

صيانة وتطوير خط مياه 6 بوصة بقرية أبو غانم بكفر الشيخ| صور

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ مشروعات حماية الشريط الساحلي

محافظ الدقهلية

الدقهلية:الإسراع بإنجاز فرع معرض السلع الغذائية وكوبري ترعة الساحل

بالصور

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

زيارة رئيس الأركان إلى ايث

رئيس الأركان يعود لمصر بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري

مصطفى حجاج

مصطفى حجاج يطرح أغنية "دقات القلب".. فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد