بخطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2025

يواصل برنامج تكافل وكرامة، تصدر اهتمامات ملايين المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية، أصحاب المعاشات، خاصة مع اقتراب موعد صرف مستحقات شهر ديسمبر 2025، حيث يعد البرنامج أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وكبار السن، وذوي الإعاقة، في مواجهة أعباء المعيشة وتحسين مستوى الحياة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2025

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، موعدا ثابتا لصرف معاش تكافل وكرامة، حيث يتم الصرف في اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي. وبناءً عليه، يبدأ صرف معاش شهر ديسمبر 2025 اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر 2025، وذلك لكافة المستفيدين المسجلين بالبرنامج.

ويأتي انتظام الصرف في موعده ضمن جهود الدولة لضمان وصول الدعم النقدي لمستحقيه دون تأخير، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب توفير مظلة حماية اجتماعية فعالة ومستدامة.

ما هو برنامج تكافل وكرامة ؟

يعد برنامج تكافل وكرامة أحد البرامج القومية التي تقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر التي تعاني من الفقر المدقع، حيث يستهدف دعم الأفراد والأسر غير القادرين على العمل، وكبار السن، وذوي الإعاقات، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

ويعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط، أبرزها الالتزام بالانتظام الدراسي للأطفال في مراحل التعليم المختلفة، والالتزام بالمتابعة الصحية للأطفال صغار السن، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية رسمية تمكن المواطنين من الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة، ومعرفة ما إذا كانت البطاقة سارية أو متجمدة أو موقوفة، بالإضافة إلى الاستعلام عن الأسماء الجديدة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هـــنــــا.

ـ اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك» من القائمة المتاحة.

ـ إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

ـ الضغط على زر «استعلام».

ـ تظهر على الفور بيانات المستفيد وحالة البطاقة.

منافذ صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2025

حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على توفير عدة منافذ لصرف المعاش، بما يضمن سهولة الحصول على المستحقات دون تكدس أو عناء، وتشمل منافذ الصرف ما يلي:

ـ مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.

ـ ماكينات الصراف الآلي (ATM).

ـ المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الدفع الإلكتروني.

ـ منافذ صرف كارت «ميزة» البنكي.

الاستعلام عن أسماء الجدد في تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الراغبين في معرفة ما إذا تم إدراج أسمائهم ضمن المستفيدين الجدد ببرنامج تكافل وكرامة، اتباع نفس خطوات الاستعلام الإلكتروني عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، باستخدام الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية.