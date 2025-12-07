قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الأوقاف يتفقد فعاليات اليوم الثاني من تصفيات المسابقة العالمية للقرآن الكريم
قرار عاجل.. تأجيل ودية مصر ونيجيريا بسبب محمد صلاح وعمر مرموش
سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك
رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7
وزير خارجية سوريا: إسرائيل تحتل أجزاء من أراضينا.. ونطالبها بعدم التدخل في شؤوننا
أسماء.. مصرع 4 مستشارين في تصادم ملاكي ونصف نقل على صحراوي ملوي بالمنيا.. صور
التعادل الايجابي يحسم مباراة وست هام يونايتد و برايتون في الدوري الانجليزي
تشييع جثـ.ـمان عروس المنوفية المقـ.ـتولة على يد زوجها لمثواها الأخير في طوخ
سرقة مقابر القليوبية| القصة الكاملة لفيديو الاستيلاء على رفات الخصوص.. تربي يكشف لـ “صدى البلد”
أكلة شتوية .. طريقة عمل بطاطس وقرنبيط بشاميل بأسهل الخطوات
مصر تفوز بتنظيم البطولة الأفريقية للمصارعة 2026 بالإسكندرية
حرب أهلية .. هؤلاء هاجموا محمد صلاح بعد تصريحاته ضد سلوت
أخبار البلد

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر لديسمبر.. طريقة الاستعلام

موعد صرف معاش تكافل و كرامة شهر ديسمبر
موعد صرف معاش تكافل و كرامة شهر ديسمبر
رشا عوني

يترقب الملايين من المستفيدين من تكافل وكرامة، موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر، والذي من المقرر أن يتم خلال الأيام المقبلة بحسب وزارة التضامن الإجتماعي . 

معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر امتى 

 موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر من المقرر ان يكون يوم ١٥ في الشهر ، اي بعد حوالي أسبوع  من اليوم ، حيث من المعتاد صرف معاش تكافل وكرامة يوم ١٥ من كل شهر.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 

ويأتي تحديد موعد الصرف وفق خطة الوزارة التي تلتزم بإتاحة الدعم المالي بشكل منتظم في توقيتات ثابتة، بما يضمن وصول المستحقات إلى أصحابها دون تأخير، وهو الأمر الذي يساهم في دعم الاستقرار المالي للأسر المستفيدة من البرنامج في مختلف المحافظات.

الاستعلام عن تكافل وكرامة خطوة بخطوة

-الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط.

- اختيار برنامج تكافل وكرامة.

- كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

- يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

- اضغط على كلمة استعلام.

- تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

وتساعد هذه الخطوات الإلكترونية في تقليل الحاجة للذهاب إلى مكاتب التضامن الاجتماعي، كما تتيح للمستفيدين متابعة وضع بطاقتهم بدقة، ومعرفة أي تحديثات تخص حالتهم التمويلية أو الإدارية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر

طريقة صرف معاش تكافل وكرامة

ويجرى صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر  من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة مجموعة واسعة من الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ويشمل ذلك الفئات الآتية:

  • الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ولديها أبناء في مراحل التعليم
  • كبار السن غير القادرين على العمل أو من دون معاش ثابت
  • الأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين للدعم
  • المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات
  • الأيتام غير المكفولين.
تكافل وكرامة 

الأوراق المطلوبة لتحديث البيانات أو تقديم شكوى

تتطلب عملية التحديث أو تقديم الشكاوى تجهيز مجموعة من المستندات تشمل صورة سارية من بطاقة الرقم القومي ومستند رسمي يوضح الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق وإيصال مرافق أو بطاقة تموين لإثبات محل الإقامة وشهادات ميلاد الأبناء وشهادة طبية في حال وجود إعاقة لضمان دقة المعلومات واستمرار الصرف دون انقطاع.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر الاستعلام عن تكافل و كرامة معاش تكافل وكرامة ديسمبر الأسماء الجدد في تكافل وكرامة استعلام تكافل و كرامة

