الأزمة السودانية وتطورات أوكرانيا تتصدران أجندة مجلس الأمن الأسبوع الجاري

يعقد مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبرالحاري سلسلة اجتماعات مكثّفة ستتناول عدداً من أبرز الملفات الدولية، من بينها الأوضاع في السودان وغينيا-بيساو وأوكرانيا وأفغانستان، إلى جانب مراجعة آليات العقوبات وبعثات الأمم المتحدة في أفريقيا والشرق الأوسط.



ويعقد المجلس، غدا الاثنين، مشاورات مغلقة بشأن السودان بناءً على طلب الدنمارك والمملكة المتحدة، على أن تركز الجلسة على الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في ظل العنف المتصاعد في إقليم كردفان، مع إحاطة منتظرة من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر، كما ستُعقد مشاورات مغلقة حول غينيا-بيساو بطلب من سيراليون، حيث ستقدم مساعدة الأمين العام للشؤون الأفريقية مارثا بوبي إحاطة أمام الأعضاء.



وسيستمع المجلس في جلسة علنية في اليوم نفسه إلى إحاطة من وزيرة خارجية فنلندا، ورئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلينا فالتونن، فيما ستتولى وزيرة خارجية سلوفينيا تانجا فايون رئاسة الاجتماع.



بعد غد الثلاثاء، يعقد المجلس جلسة علنية حول أوكرانيا بناءً على طلب عدة دول أعضاء على خلفية تزايد الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية، ويقدم مسؤولو إدارة الشؤون السياسية والشؤون الإنسانية وممثلة عن المجتمع المدني إحاطاتهم، كما سيجري المجلس حواراً تفاعلياً غير رسمي مع لجنة بناء السلام حول قضايا الشباب والسلام والأمن.



خلال الأربعاء، يشهد تقديم الإحاطة الفصلية لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، تليها مشاورات مغلقة، إلى جانب انعقاد النقاش نصف السنوي حول الآلية الدولية لتصفية أعمال المحاكم الجنائية الدولية، بمشاركة رئيسة الآلية غراسييلا غاتي سانتانا والمدعي العام سيرج برامرتس.



وفي الخميس ، يستمع المجلس في جلسة علنية لإحاطة من رئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا عبدو أباري بشأن تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية لمكافحة جيش الرب للمقاومة، على أن تليها مشاورات مغلقة، كما سيعقد المجلس اجتماعات خاصة مع الدول المساهمة بقوات في بعثتي مونوسكو وأوندوف.



ويختتم المجلس أعمال الأسبوع يوم الجمعة 12 ديسمبر بإحاطة علنية حول بعثة مونوسكو سيقدمها وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان-بيار لاكروا، بالإضافة إلى إحاطات من رئيس لجنة عقوبات جمهورية الكونغو الديمقراطية وممثل عن المجتمع المدني، كما يُتوقع أن يصوّت المجلس على مشروع قرار لتمديد نظام عقوبات "الشباب"، وأن يعقد جلسة حول لجنة عقوبات هايتي ومشاورات مغلقة حول أنشطة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك في الجولان.



ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع أيضاً تحركات موازية، أبرزها احتمال اتخاذ المجلس إجراءً بشأن مشروع قرار حول الشباب والسلام والأمن، وزيارة مرتقبة لأعضاء مجموعة الخبراء غير الرسمية المعنية بالمناخ والأمن إلى تشاد، كما ستواصل اللجان الفرعية أعمالها، ومنها فريق العمل غير الرسمي على المحاكم الدولية الذي سيستلم تقرير تقدم من رئاسة الآلية ذات الصلة.