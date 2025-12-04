قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف جديدة.. فرصة للتعيين بوزارة الكهرباء
القبض على أحد أنصار مرشح بالبحيرة بحوزته كروت دعاية انتخابية
الضرائب: 160.5 مليار جنيه حصيلة أذون وسندات الخزانة في عام
خبير دولي: ترتيبات دولية تمهد لعودة الأسد إلى حكم سوريا جزئيًا
تعاون مصري - أوروبي لتعزيز القدرات الرقابية في الأمان النووي والإشعاعي
مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي سافر إلى القاهرة لإجراء محادثات مع الوسطاء
بعد مطالبته بإلغاء انتخابات مجلس النواب 2025.. مصطفى بكري يرد على عمرو موسى
ترامب: بإنهائي الحرب بين رواندا والكونغو الديمقراطية أكون قد أنهيت الحرب الثامنة خلال عام
موعد مباراة منتخب مصر والإمارات في الجولة الثانية من كأس العرب 2025.. والقنوات الناقلة
حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة والأرصاد تناشد بالحذر الشديد من هذه الظاهرة
انسحاب إسبانيا وإيرلندا وهولندا من يوروفيجن 2026 احتجاجا على مشاركة إسرائيل
العربية للتصنيع: مسيّرة حمزة للاستطلاع ومراقبة الحدود .. ويمكن تسليحها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

4 مليارات جنيه.. موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد وزارة التضامن الاجتماعى لموعد صرف الدعم النقدي الشهري برنامج تكافل وكرامة لجميع المستحقين عن شهر ديسمبر 2025 

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد أعلنت الشهر الماضي عن صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

وانتظمت عملية الصرف لجميع من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة 

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يقرب من 18 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً عقب إقرار الزيادة الجديدة المقررة بـ25% بشكل دائم وتنفيذها بداية من شهر إبريل الماضي.

مساعدات تكافل وكرامة

ومع اقتراب موعد صرف الدعم النقدي الشهري ، مساعدات تكافل وكرامة يكثر البحث عن طريقة الاستعلام عم مساعدات تكافل وكرامة من خلال الدخول على رابط الاستعلام على الانترنت وفى السطور التالية نوضح الطريقة .

يستهدف برنامج تكافل وكرامة المواطنين المستحقين غير القادرين وليس لهم دخل ثابت شهري  ، حيث يتم صرف مساعدات شهرية لهم بعد التأكد من استيفاء الشروط المحددة، وفقا لآليات دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين الاستعلام عن حالة بطاقاتهم ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي: (https://www.moss.gov.eg)

للاستعلام يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة ثم الضغط على زر "استعلام" 

تظهر النتيجة وتتضمن:

اسم المواطن

نوع البطاقة (تكافل أو كرامة)

حالة البطاقة (سارية – موقوفة – مجمدة)

سبب الإيقاف أو التجميد إن وجد

بيانات الإدارة الاجتماعية والمحافظة التابع لها

قيمة المبلغ المستحق

شروط الحصول على مساعدات  تكافل وكرامة

حددت الوزارة عددا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على المعاش، وهي:

  • أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو مصابا بمرض مزمن مثبت بتقرير من القومسيون الطبي
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 65 عاما بالنسبة لمعاش كرامة
  • ألا يكون المتقدم أو زوجته يعمل في الحكومة أو القطاع الخاص بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه
  • وجود أبناء في المرحلة التعليمية (من 6 إلى 18 عاما) بنسبة حضور لا تقل عن 80%
  • عدم امتلاك وسيلة نقل حديثة أو أرض زراعية تتجاوز نصف فدان
  • عدم امتلاك عقارات بغرض الاستثمار أو أكثر من محل تجاري
  • ألا يتلقى المتقدم تحويلات مالية من الخارج
  • ألا يكون للأبناء الملتحقين بالمدارس مصروفات تتجاوز 2000 جنيه سنويا
  •  

المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج

عند التقدم للحصول على معاش تكافل أو كرامة، يجب إرفاق المستندات التالية:

  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية
  • صور شهادات ميلاد جميع أفراد الأسرة
  • صورة قسيمة الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر (حسب الحالة)
  • صورة بطاقة التموين إن وجدت
  • قيد مدرسي للأطفال من سن 6 إلى 18 عاما
  • قيد جامعي للطلاب في التعليم العالي
  • كود الإعاقة من اللجنة الطبية المختصة في حالة وجود إعاقة
  • صورة شهادة السجن في حالة حبس أحد الأبوين
  • إقرار وصاية في حالة وجود أيتام
  • ملء استمارة التقديم والتأكد من صحة البيانات المدرجة.
تكافل وكرامة التضامن الاجتماعى موعد صرف تكافل وكرامة اجراءات الصرف بنك ناصر الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

أسعار السجائر

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

واقعة متداولة للبشعة

بعد اتهام زوجها.. فتاة تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا بواقعة "البشعة"

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

البابا تواضروس يلتقي كهنة الرعاية الاجتماعية بإيبارشيات الوجه القبلي |صور

صورة ارشيفية

بالأسماء .. المحامين تعلن كشوف مرشحي انتخابات النقابات الفرعية

صورة ارشيفية

4 مليارات جنيه.. موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر

بالصور

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

الأمراض
الأمراض
الأمراض

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

فيديو

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد