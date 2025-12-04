قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة والأرصاد تناشد بالحذر الشديد من هذه الظاهرة

حالة الطقس
حالة الطقس
عبد العزيز جمال

تشهد حالة الطقس غداً الجمعة 5 ديسمبر تغيرات مفاجئة، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث يسود طقس بارد في ساعات الصباح الباكر، بينما يصبح معتدل الحرارة نهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية، وحاراً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع ميل الطقس للبرودة في أول الليل وشدة البرودة في آخره، وهي تفاصيل تشير إلى استمرار تقلبات حالة الطقس خلال الساعات القادمة.

شبورة كثيفة صباحاً تعرقل الرؤية على الطرق

توقعت الهيئة تكوّن شبورة مائية بداية من الساعات المتأخرة من الليل وحتى التاسعة صباحاً على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون شبورة كثيفة أحياناً، وهو ما يستلزم الحذر الشديد أثناء القيادة. 

حالة الطقس

وتأتي هذه الظاهرة استمراراً لتقلبات حالة الطقس في هذا الوقت من العام، مع احتمالية انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزارع.

نشاط رياح مثيرة للأتربة على مناطق واسعة

وأشارت النماذج المتوقعة إلى نشاط رياح قد يكون مثيراً للرمال والأتربة على فترات متقطعة، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة. 

هذا النشاط المفاجئ للرياح يعكس استمرار عدم استقرار حالة الطقس، وربما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في جودة الهواء ببعض المناطق المكشوفة.

أمطار خفيفة وفرص متفاوتة على بعض المحافظات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية ومحافظة البحر الأحمر وسيناء، على فترات متقطعة. 

كما أشارت إلى وجود فرص ضعيفة جداً لأمطار بنسبة حدوث تصل إلى 20% على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أمطار علي الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

كما تظهر السحب المنخفضة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة وجنوب الصعيد، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر، ضمن مشهد يعكس تعدد ظواهر حالة الطقس غداً بما بين الأمطار الخفيفة والرياح النشطة والشبورة الكثيفة.

اضطراب الملاحة في خليجي السويس والعقبة

وفي سياق متصل، حذرت الهيئة من اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين إلى مترين ونصف، مع سرعة رياح تتراوح بين 40 و50 كيلومتراً في الساعة. 

هذا الاضطراب يأتي استكمالاً لمظاهر عدم استقرار حالة الطقس على السواحل الشمالية والجنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة غداً في المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقع تسجيلها غداً، وجاءت كالآتي:

القاهرة

العظمى 25
الصغرى 14

الإسكندرية

العظمى 23
الصغرى 13

مطروح

العظمى 21
الصغرى 12

سوهاج

العظمى 28
الصغرى 13

قنا

العظمى 30
الصغرى 14

أسوان

العظمى 31
الصغرى 16

الظواهر الجوية

توضح البيانات أن يوم الجمعة سيكون مليئاً بالتقلبات الجوية، حيث تتزامن الشبورة الكثيفة مع نشاط الرياح وسقوط الأمطار الخفيفة ووجود سحب منخفضة على مناطق واسعة، ما يجعل حالة الطقس غداً بحاجة إلى متابعة دقيقة واحتياطات واضحة من قبل المواطنين، خاصة قائدي المركبات والعاملين في الأنشطة البحرية.

تحذيرات متكررة للمواطنين لمواجهة التقلبات

ونصحت الأرصاد المواطنين بالالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وتجنب الأنشطة البحرية غير الضرورية في المناطق التي تشهد اضطراباً، وارتداء الملابس المناسبة لبرودة ساعات الليل والصباح الباكر. 

كما شددت على متابعة بيانات الهيئة بشكل مستمر لمواكبة أي تحديثات في حالة الطقس.

