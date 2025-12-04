الجارحي: هدفنا تنظيم بطولة إفريقيا لسيدات السلة رائعة

حرص محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الاهلي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات، على الترحيب بالوفود المشاركة في البطولة التي تقام في ضيافة الأهلي خلال الفترة من ٤ إلى ١٥ ديسمبر الجاري.. جاء ذلك خلال مراسم القرعة التي أجريت مساء اليوم بمقر النادي الجزيرة.

ونقل الجارحي إلى مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة السلة ومندوبي الأندية، تحية وتقدير مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مؤكدًا أن اللجنة المنظمة بذلت جهودًا كبيرة على مدار الفترة الماضية من أجل توفير كل ما يلزم للفرق المشاركة في البطولة.

وأوضح خلال مراسم القرعة: نسعى إلى الخروج بالبطولة بالصورة التي تليق بالنادي الأهلي ومكانته في تنظيم أكبر البطولات والفعاليات على مختلف المستويات، ونشكر الاتحادين الإفريقي والمصري لكرة السلة على التعاون الذي جرى على مدار الفترة الماضية.

وشدد الجارحي على أن الأهلي وضع العديد من الترتيبات التي تتيح لجميع الفرق المشاركة التنافس وسط أجواء من الروح الرياضية، بما يعكس مكانة كرة السلة الإفريقية ويعزز من تطورها.

وتشهد البطولة مشاركة العديد من أندية القارة، وهي: الأهلي – هيئة الموانئ الكيني – فيل دو داكار السنغالي – فيرافيارو ‏الموزمبيقي – سبورتنج لواندا الأنجولي – فيرست بنك النيجيري – فاب الكاميروني – الجيش الوطني الرواندي – رابطة ‏الأصدقاء الإيفواري – ريج الرواندي - ‏CNS‏ الكونغو الديموقراطية – بريف هارتس من مالاوي.‏