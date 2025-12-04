الأهلي على رأس المجموعة الأولى لبطولة أفريقيا للسلة

شهد النادي مساء اليوم الخميس مراسم إجراء قرعة بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة للسيدات WBLA 2025، التي يستضيفها الأهلي خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

أجريت مراسم القرعة داخل قاعة فكري أباظة بحضور محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي، وهشام الحريري رئيس المنطقة الخامسة للاتحاد الإفريقي لكرة السلة، والدكتور مصطفى فوزي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى مع ريج الرواندي وجمعية الأصدقاء الإيفواري وسبورتنج لواندا الأنجولي.