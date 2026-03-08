قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم في قرية بالغربية

الشاب الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية كفر خضر التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم وفاة شاب في نهاية العقد الرابع من عمره في مشاجرة حامية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم بين مجموعة من الأشخاص إثر خلافات الجيرة.

  كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة مصرع شخص بطعنات غادرة وإصابة آخرين في مشاجرة حامية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم بقرية كفر خضر بنطاق دائرة المركز.
 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك أمني عاجل 

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 4 أخرين كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

وأفاد شهود عيان أن قوات الشرطة نجحت في ضبط طرفي مشاجرة وتم اقتياده علي ديوان مركز طنطا لعرضها علي جهات التحقيق.

سقوط طرفي مشاجرة 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

اخبار محافظة الغربية مصرع شاب مشاجرة حامية طنطا أمن الغربية

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

