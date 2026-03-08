مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم في قرية بالغربية

شهدت قرية كفر خضر التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم وفاة شاب في نهاية العقد الرابع من عمره في مشاجرة حامية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم بين مجموعة من الأشخاص إثر خلافات الجيرة.

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة مصرع شخص بطعنات غادرة وإصابة آخرين في مشاجرة حامية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم بقرية كفر خضر بنطاق دائرة المركز.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تحرك أمني عاجل

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 4 أخرين كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

وأفاد شهود عيان أن قوات الشرطة نجحت في ضبط طرفي مشاجرة وتم اقتياده علي ديوان مركز طنطا لعرضها علي جهات التحقيق.

سقوط طرفي مشاجرة

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .