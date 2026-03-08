قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم في قرية بالغربية
بالأسماء.. 11 مصابا في حادث تصادم بين ميكروباص وجرار زراعي بالمنوفية
الحبس عامين عقوبة شهادة الزور في الجنح والمخالفات والدعاوى المدنية .. تفاصيل
روابط تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
انفجـ.ـار بالقرب من السفارة الأمريكية في النرويج دون وقوع إصابات
نجح في احتواء لاعبي الفريق.. عمرو فهيم يُشيد بمعتمد جمال
إمام مسجد السيدة زينب يكشف 8 أعمال تُعادل جزاء الحج |وفيديو
نظر دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب في قضية السب.. اليوم
أعمال لها ثواب الحج.. اطوي الزمن بجلسة ذكر بعد الفجر
نيويورك تايمز: إيران قادرة على الوصول لليورانيوم .. ووحدة دلتا فورس جاهزة للتحرّك
وسط تصعيد خطير بالمنطقة .. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم
محاكمة بائع خضراوات متهم بالتعدّي على فتاة من ذوي الهمم .. اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

انفجـ.ـار بالقرب من السفارة الأمريكية في النرويج دون وقوع إصابات

محمد على

قالت  الشرطة النرويجية إن السفارة الأمريكية في أوسلو تعرضت لانفجار فجر اليوم أسفر عن أضرار طفيفة دون إصابات.

تُجري الشرطة النرويجية تحقيقاً في انفجار وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في أوسلو. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن السلطات أفادت بوجود أضرار طفيفة.

وقالت إدارة شرطة أوسلو إنه سُمع دوي انفجار قوي بالقرب من السفارة، الواقعة في غرب أوسلو، حوالي الساعة الواحدة صباحاً (0000 بالتوقيت العالمي ).

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن شهود عيان قولهم إنهم رأوا دخاناً يتصاعد من المنطقة.

ماذا قالت الشرطة؟
صرح المتحدث باسم الشرطة مايكل ديليمير لهيئة الإذاعة العامة NRK بأن الانفجار وقع بالقرب من مدخل القسم القنصلي بالسفارة.

ونقلت هيئة الإذاعة النرويجية (NRK) عن ديليمير قوله: "تلقينا عدة بلاغات عن انفجار حوالي الساعة الواحدة صباحاً. ووصلنا بعد ذلك بوقت قصير وتأكدنا من وقوع انفجار استهدف السفارة الأمريكية".

وأضاف: "هناك أضرار طفيفة".

وقالت الشرطة إن عملية البحث عن الجناة جارية، لكنها لم تقدم مزيداً من المعلومات حول طبيعة الانفجار وسببه.

وقال ديليمير إنه لم يتم العثور على المزيد من الأجهزة المتفجرة في المنطقة.

