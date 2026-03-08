قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
كريم فؤاد ليس وحده.. نجوم الأهلي والكرة المصرية: «ترجع أقوى يا بطل»
بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات
دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وسط هجمات صاروخية ومسيرات يُزعم أنها قادمة من لبنان
فاينانشيال تايمز: واشنطن تواجه خطر صدمة نفطية وسط تصاعد التوتر مع إيران وتراجع الاحتياطي
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة أخرى من الهجمات في جميع أنحاء إيران
إصابة 3 أشخاص وأضرار بجامعة في المحرق إثر سقوط شظايا صاروخية في البحرين
الإفتاء: العشر الأواخر من رمضان تبدأ ليلة الثلاثاء.. اغتنموا الفرصة
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في محيط مدينة يزد وسط البلاد
تقرير: واشنطن تبحث إرسال قوات خاصة أمريكية إلى إيران للسيطرة على اليورانيوم المخصب
لبس العيد صيفي ولا شتوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الفطر 2026
في يومها العالمي.. المرأة المصرية قصة صمود وتمكين عبر العصور
فن وثقافة

الفن مش بياكل عيش.. غادة إبراهيم: لولا ميراث أبويا كنت شحت.. والناس بتحب صراحتي

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم

كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن تفاصيل وضعها المادي، مؤكدة أن العمل في الفن لا يضمن دائمًا دخلًا ثابتًا للفنان.

وقالت خلال لقائها في برنامج ورا الشمس إنها تعتمد في حياتها بشكل كبير على ميراث والدها، موضحة أنها لو لم تكن تعيش من خيره لكانت اضطرت للتسول.

وأضافت أن عائلتها تمتلك عددًا من المحلات التجارية يصل إلى حوالي عشرة محلات، إلى جانب ممتلكات أخرى يتم تقسيمها بين أفراد الأسرة.

وأوضحت أن زوجات والدها وإخوتها تنازلوا عن بعض الحقوق في الميراث لأنها تتحمل مسؤوليات كبيرة، خاصة مع متابعتها لشؤون والدتها بشكل دائم.

كما أشارت إلى أنها منذ حوالي 12 سنة تحملت مسؤولية إدارة الكثير من الأمور العائلية، وهو ما جعلها أكثر ارتباطًا بأسرتها.

وأكدت غادة إبراهيم أن الفن مهنة صعبة وغير مستقرة ماديًا، لذلك يعتمد كثير من الفنانين على مصادر دخل أخرى بجانب التمثيل.

غادة إبراهيم والتريند

أكدت الفنانة غادة إبراهيم إنها لم تسعَ يومًا لتحقيق الترند أو إثارة الجدل من أجل الشهرة، مشيرة إلى أن كل ما يقال عنها ينتشر بسبب تلقائيتها فقط.

وقالت خلال لقائها في برنامج ورا الشمس إنها تتحدث دائمًا بطبيعتها ومن غير تفكير أو تحضير مسبق، وهو ما يجعل بعض تصريحاتها تتحول إلى تريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنها في إحدى الحلقات تحدثت عن أغنية قديمة من إنتاج الثقافة المصرية بعنوان "محتاجة قلبي يحبني"، وبعد الحلقة تحولت الأغنية إلى تريند، رغم أنها لم تكن تقصد ذلك.

وأكدت غادة إبراهيم أن الصراحة والمصداقية هما السبب الحقيقي وراء حب الجمهور لها، موضحة أن الناس أصبحت تقدر العفوية والتلقائية في الكلام.

كما أشارت إلى أنها لا تفكر في السؤال قبل الإجابة عليه، بل ترد بشكل مباشر، وهو ما يجعل حديثها مختلفًا عن الكثير من النجوم الذين يفضلون التفكير طويلًا قبل الرد.

واختتمت كلامها بالتأكيد على أن الجمهور هو من يصنع التريند الحقيقي، وليس الفنان نفسه.

