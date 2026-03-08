قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
كريم فؤاد ليس وحده.. نجوم الأهلي والكرة المصرية: «ترجع أقوى يا بطل»
بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات
دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وسط هجمات صاروخية ومسيرات يُزعم أنها قادمة من لبنان
فاينانشيال تايمز: واشنطن تواجه خطر صدمة نفطية وسط تصاعد التوتر مع إيران وتراجع الاحتياطي
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة أخرى من الهجمات في جميع أنحاء إيران
إصابة 3 أشخاص وأضرار بجامعة في المحرق إثر سقوط شظايا صاروخية في البحرين
الإفتاء: العشر الأواخر من رمضان تبدأ ليلة الثلاثاء.. اغتنموا الفرصة
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في محيط مدينة يزد وسط البلاد
تقرير: واشنطن تبحث إرسال قوات خاصة أمريكية إلى إيران للسيطرة على اليورانيوم المخصب
لبس العيد صيفي ولا شتوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الفطر 2026
في يومها العالمي.. المرأة المصرية قصة صمود وتمكين عبر العصور
تحقيقات وملفات

جولة الأرقام القياسية في الدوري السعودي.. ديربي جدة يشعل المدرجات .. وسباق الهدافين يبلغ ذروته .. وانجاز كبير لتوني

أهلي جدة
أهلي جدة

لم تكن الجولة الخامسة والعشرون من منافسات الدوري السعودي للمحترفين مجرد أسبوع كروي عادي بل تحولت إلى جولة مليئة بالأرقام اللافتة واللحظات الحاسمة التي عكست اشتعال المنافسة في مراحلها المتقدمة من الموسم.

فبين غزارة تهديفية وصلت إلى 32 هدفاً واشتداد سباق الهدافين وأرقام تاريخية على مستوى اللاعبين والأندية فرض ديربي جدة بين الأهلي السعودي والاتحاد نفسه كالعنوان الأبرز في ليلة جمعت بين الإثارة داخل الملعب والزخم الجماهيري الكبير في المدرجات.

الأهلي يعزز تفوقه في ديربي جدة

الانتصار الذي حققه الأهلي في الديربي رفع رصيده إلى 15 فوزاً في تاريخ مواجهاته مع الاتحاد في دوري المحترفين مقابل 10 انتصارات للاتحاد و9 تعادلات ليؤكد الراقي تفوقه النسبي في تاريخ المواجهات بين الفريقين.

كما شهدت المواجهة رقماً مميزاً للمدرب الألماني ماتياس يايسله الذي أصبح أكثر مدربي الأهلي تحقيقاً للانتصارات في ديربي جدة برصيد أربع مباريات معادلاً رقم المدرب السويسري كريستيان غروس.

في المقابل عاش المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو بداية صعبة مع الاتحاد في مباريات الديربي، بعدما أصبح أول مدرب في تاريخ النادي يخسر أول مواجهتين له أمام الأهلي في المسابقة.

تألق محرز وجالينو

وشهدت المباراة بصمة واضحة للنجوم حيث تألق البرازيلي جالينو بتقديم تمريرتين حاسمتين ليصبح رابع لاعب أهلاوي يحقق هذا الإنجاز في ديربي واحد.

أما النجم الجزائري رياض محرز فواصل كتابة فصول جديدة من تألقه أمام الاتحاد بعدما سجل في مباراتي الذهاب والإياب هذا الموسم ليصبح أول لاعب يفعل ذلك منذ النجم السوري عمر السومة في موسم 2019–2020 كما حصد محرز جائزة أفضل لاعب في المباراتين.

موسم استثنائي لإيفان توني

من جهة أخرى واصل المهاجم الإنجليزي إيفان توني تقديم موسم استثنائي مع الأهلي بعدما وصل إلى المساهمة التهديفية رقم 29 هذا الموسم (24 هدفاً و5 تمريرات حاسمة) وهو الرقم الأعلى للاعب أهلاوي في موسم واحد بتاريخ دوري المحترفين.

في المقابل جاء هدف الاتحاد من علامة الجزاء ليكون ثالث هدف فقط للفريق من ركلات الجزاء في مرمى الأهلي عبر تاريخ مواجهاتهما في المسابقة.

بنزيما يشعل سباق الهدافين

وفي مباريات أخرى واصل النجم الفرنسي كريم بنزيما توهجه الهجومي بعدما سجل ثلاثية وثنائية منذ انضمامه إلى صفوف الهلال في يناير الماضي.

كما اشتعل الصراع على لقب هداف الدوري بعد تساوي الكولومبي خوليان كينيونيس مع إيفان توني في صدارة القائمة برصيد 24 هدفاً لكل منهما.

أرقام تاريخية للنصر والشهري

بدوره حقق النصر إنجازاً دفاعياً غير مسبوق بالحفاظ على نظافة شباكه في أربع مباريات متتالية على أرضه خلال موسم واحد لأول مرة في تاريخه بدوري المحترفين.

وعلى الصعيد الفردي دخل لاعب الرياض يحيى الشهري التاريخ بعدما أصبح أكثر اللاعبين مشاركة في دوري المحترفين برصيد 345 مباراة متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم محمد الفهيد.

نتائج لافتة في بقية الجولة

وشهدت الجولة أيضاً تأكيد تفوق القادسية على أندية القصيم بعدما وصل إلى خمس مباريات متتالية دون خسارة أمامها عقب فوزه الكبير على الأخدود بخمسة أهداف نظيفة.

كما دخل الأرجنتيني روجر مارتينيز تاريخ التعاون بعدما أصبح ثالث لاعب يصل إلى 20 هدفاً بقميص الفريق في دوري المحترفين في وقت نجح فيه السكري في تحقيق الفوز ذهاباً وإياباً على الفتح للموسم الثاني على التوالي.

أما الفيحاء فواصل فرض عقدته على الخلود بعدما حقق انتصاره السادس في ست مواجهات بين الفريقين.

وفي مواجهة أخرى سجل اللاعب سنوسي هوساوي هدفه الأول بقميص ضمك منذ انتقاله إلى الفريق في صيف 2023.

ديربي جدة يتصدر المشهد جماهيرياً

على مستوى الحضور الجماهيري تصدر ديربي جدة قائمة المباريات الأكثر حضوراً في الجولة بعدما امتلأت المدرجات بـ50,422 مشجعاً متقدماً بفارق كبير عن مباراة النصر أمام نيوم التي حضرها 16,567 متفرجاً ثم مواجهة الهلال أمام النجمة بحضور 9 آلاف مشجع.

الدوري السعودي للمحترفين ديربي جدة الأهلي السعودي والاتحاد الأهلي السعودي الاتحاد ماتياس يايسله

