أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4817 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5620 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6422 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 44960 جنيها.



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.56 جنيه للبيع و47.46 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.24 جنيه للبيع، و55.11 جنيه للشراء.

سعر اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني 6.73 جنيه للبيع، 6.71 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.67 جنيه للبيع، و12.64 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.95 جنيه للبيع، و12.92 جنيه للشراء.



أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم العظمى نهارا على القاهرة الكبرى فى حدود 22 إلى 23 درجة مئوية، ولكن تشير التوقعات إلى أنه على مدار يومي الخميس والجمعة تكون ما بين 25 و26 درجة مئوية، أى أنه ارتفاع غير محسوس بشكل كبير ويكون مؤقتا.

استقبال فصل الشتاء

وقال القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى"، إنه بدءا من يوم السبت تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها مرة أخرى وتكون فى حدود 22 درجة مئوية، موضحا أن البلاد تسير بشكل تدريجي في اتجاه انخفاض درجات الحرارة واستقبال فصل الشتاء.

شبورة مائية على الطرق

وأضاف أن اليوم هناك شبورة مائية موجودة على الطرق في نطاق شمال الجمهورية، مستمرة على مدار الأيام القادمة، إلى جانب وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وبعض محافظات شمال الوجه البحري، وقد تصل إلى متوسطة أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح.

استقرار فى طقس اليوم

وأشار إلى أن طقس اليوم مستقر بشكل عام على جميع الأنحاء، مع اعتدال في سرعات الرياح على أغلب مناطق الجمهورية.

ولفت إلى أن اليوم أقصى ارتفاع للأمواج على البحرين الأحمر أو المتوسط يصل إلى حوالي 2 متر، وبالتالي سرعات الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء.