أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور

في إطار المتابعة الدقيقة التي تجريها وزارة الشباب والرياضة حول الحادث المؤسف المتعلق بوفاة السباح الطفل يوسف محمد، لاعب نادي الزهور، ومع ما توفر من معلومات أولية حول ملابسات الواقعة، قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إحالة القضية إلى النيابة العامة لبدء إجراءات التحقيق، وذلك في ضوء مراجعة الكود الطبي المعتمد داخل المنشآت الرياضية.

وكان يوسف محمد، لاعب سباحة نادي الزهور، قد تعرض لحالة إغماء عقب انتهائه من سباقه في بطولة الجمهورية، حيث سقط أسفل الماء قبل ملاحظة الأمر من قِبل المشاركين في السباق التالي. وتم إخراجه سريعًا ونقله إلى المستشفى، حيث تم وضعه في العناية المركزة، إلا أنه فارق الحياة هناك.

وكشفت الوزارة أنها، فور وقوع الحادث، طلبت من الاتحاد المصري للسباحة إعداد تقرير شامل وعاجل يوضح جميع تفاصيل الواقعة.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم أعضاء من الشؤون القانونية واللجنة الطبية العليا وإدارة الأداء الرياضي والرقابة الداخلية؛ بهدف مراجعة الجوانب الطبية والفنية والإدارية للحادث، والتأكد من مدى الالتزام بالكود الطبي الخاص بالمنافسات الرياضية داخل الأندية ومراكز الشباب، بالإضافة إلى مراجعة مسؤولي نادي الزهور بشأن الإجراءات التي اتخذت أثناء الحدث.

ويتابع الوزير أشرف صبحي عن كثب تداعيات هذا الحادث المؤلم الذي أثار موجة من الحزن في الوسط الرياضي المصري، مؤكداً أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات تحفظ حقوق اللاعبين وتضمن الالتزام بمعايير السلامة داخل المنشآت الرياضية.

وشدد على أن سلامة الرياضيين تأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن الوزارة تعمل باستمرار على تطبيق ومتابعة الإجراءات الطبية والفنية المنظمة للأنشطة الرياضية لضمان بيئة آمنة.

وفي ختام بيانه، تقدم وزير الشباب والرياضة بخالص العزاء لأسرة اللاعب الراحل، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.