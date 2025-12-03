السفارة المصرية في باماكو تواصل جهودها المكثفة لحماية ورعاية أبناء الجالية المصرية

استقبل السفير محمد الجمال، سفير مصر في مالي، المواطنين المصريين الثلاثة عقب إطلاق سراحهم، حيث اطمأن على حالتهم الصحية واطلع على ملابسات وتفاصيل أوضاعهم خلال الفترة الأخيرة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وحرصها الدائم على صون حقوق المواطنين في الخارج، فضلاً عن التنسيق الوثيق مع السلطات المالية لضمان سلامتهم وتأمين عودتهم .



وفي سياق متصل، نجحت السفارة أيضاً في تنظيم وتأمين عودة اثنين من المواطنين المصريين العالقين في مدينة نيورو الواقعة على بُعد 435 كيلومتراً من العاصمة باماكو، وذلك بعد تنسيق كامل مع السلطات المالية، لضمان وصولهما بسلام.



وجددت وزارة الخارجية عبر السفارة المصرية في باماكو دعوتها لجميع المواطنين المصريين المقيمين والمتواجدين في مالي إلى الالتزام التام بتعليمات وقوانين السلطات المحلية، وحمل الأوراق الثبوتية بشكل دائم، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مع تجنب السفر أو التنقل خارج العاصمة أو بين المدن والأقاليم الأخرى في الوقت الراهن حفاظاً على سلامتهم.