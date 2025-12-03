مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

تصدر اسم مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ قوائم البحث مؤخرا بعدما أشار طهاة إلى أن الصوص الكريمي وشرائح الفراخ المتبلة بشكل صحيح يمنح الطبق مذاقا فاخرا وشكلا يشبه المطاعم الكبيرة، للشيف سارة الحافظ.

المكونات لعمل مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ

300 جرام مكرونة فيتوتشيني

صدر فراخ مقطع شرائح

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملعقة كبيرة زبدة

فص ثوم مفروم

كوب كريمة طبخ

نصف كوب حليب

ربع كوب جبن بارميزان

رشة فلفل أسود مطحون للوجه

طريقة عمل مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ

سلق المكرونة في ماء مغلي مع رشة ملح حتى نصف النضج وتركها لتكمل الطهي مع الصوص

تتبيل صدور الفراخ بالملح والفلفل والثوم البودرة وتركها لمدة عشر دقائق

تشويح الفراخ على نار عالية حتى تكتسب لونًا ذهبيًا مشابهًا للمطاعم

في قدر آخر، إذابة الزبدة ثم إضافة الثوم المفروم وتركه يطلق رائحته