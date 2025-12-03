مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

تصدر اسم مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ قوائم البحث مؤخرا بعدما أشار طهاة إلى أن الصوص الكريمي وشرائح الفراخ المتبلة بشكل صحيح يمنح الطبق مذاقا فاخرا وشكلا يشبه المطاعم الكبيرة، للشيف سارة الحافظ.
المكونات لعمل مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
- 300 جرام مكرونة فيتوتشيني
- صدر فراخ مقطع شرائح
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
- نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة
- ملعقة كبيرة زبدة
- فص ثوم مفروم
- كوب كريمة طبخ
- نصف كوب حليب
- ربع كوب جبن بارميزان
- رشة فلفل أسود مطحون للوجه
طريقة عمل مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
- سلق المكرونة في ماء مغلي مع رشة ملح حتى نصف النضج وتركها لتكمل الطهي مع الصوص
- تتبيل صدور الفراخ بالملح والفلفل والثوم البودرة وتركها لمدة عشر دقائق
- تشويح الفراخ على نار عالية حتى تكتسب لونًا ذهبيًا مشابهًا للمطاعم
- في قدر آخر، إذابة الزبدة ثم إضافة الثوم المفروم وتركه يطلق رائحته
- إضافة الكريمة والحليب وترك الصوص يغلي على نار هادئة حتى يزداد كثافة
- إضافة المكرونة المسلوقة والفراخ إلى الصوص وخلط المكونات جيدًا لتتشرب النكهات
- تقديم الطبق ساخنًا مع رشة من الجبن البارميزان والفلفل الأسود على الوجه لإطلالة احترافية
- وأكد الطهاة أن التزام الخطوات مع اختيار مكونات عالية الجودة يجعل الطبق قريبًا جدًا من مستوى المطاعم العالمية من حيث الطعم والقوام