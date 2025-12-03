قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على أحد أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة
مصدر مصري مسئول ينفي الشائعات حول فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة
زيلينسكي يستعد لاجتماعات أوروبية وأمريكية للسلام وسط تقدم روسي شرق أوكرانيا
كروت دعائية.. القبض على سيدتين تابعين لمرشح باتتخابات النواب بدمنهور
وزارة الرياضة تطلب تقريرًا رسميًا حول واقعة وفاة السباح يوسف محمد
خاص - الأهلي يتواصل مع الرجاء المغربي لضم يوسف بلعمري
شوبير يكشف حقيقة رحيل أفشة عن الأهلي
إهمال لا يمكن تبريره.. شوبير يفتح النار على نادي الزهور بعد وفاة لاعب السباحة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025
الفيروسات التنفسية.. أسباب الدور المنتشر حاليًا وكيف تحمي نفسك منه؟
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 3-12-2025
استخراج معلقة شاي ابتلعتها سيدة مسنة في المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
أسماء عبد الحفيظ

تصدرت وصفة برجر اللحم البيتي قوائم البحث بعدما أكدت ربات المنازل أنها تمنح نفس طعم وقوام البرجر الجاهز في المطاعم الكبيرة وأوضحت مصادر مطبخية أن السر يكمن في اختيار نوع اللحم المناسب والتوابل الدقيقة وخطوات الطهي الصحيحة

المكونات لعمل برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم 

  • نصف كيلو لحم مفروم بنسبة دهون متوسطة
  • ملعقة صغيرة ملح
  • ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة
  • نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة
  • ملعقة صغيرة زيت للقلي أو الجريل
  • شرائح جبن شيدر حسب الرغبة
  • خبز برجر
  • خس وشرائح طماطم ومايونيز وكاتشب للتقديم

طريقة عمل برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم 

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
  • خلط اللحم المفروم مع الملح والفلفل والبصل والثوم البودرة حتى تتجانس المكونات بشكل جيد
  • تشكيل أقراص البرجر متوسطة الحجم مع الحرص على عدم الضغط الشديد للحفاظ على القوام الطري
  • وضع الأقراص في الثلاجة لمدة نصف ساعة لتتماسك قبل الطهي
  • تسخين طاسة أو جريل على نار عالية ثم وضع البرجر وتقليبه مرة واحدة للحصول على اللون الذهبي المميز والعصارة
  • إضافة شرائح الجبن فوق البرجر قبل إزالته من النار لتذوب وتمنح طعما غنيا
  • تقديم البرجر داخل الخبز مع الخس والطماطم والمايونيز والكاتشب بشكل جذاب

وأكد خبراء الطهي أن الالتزام بهذه الخطوات يمنح البرجر نكهة مشابهة تماما للمطاعم مع جودة عالية وأمان صحي كامل للأطفال والعائلة

برجر اللحم برجر اللحم البيتي برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات لعمل برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم البرجر الخس والطماطم نوع اللحم المناسب اللحم البيتي برجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

حالة الطقس

تحذير من الشبورة.. والأرصاد تتوقع أمطاراً متفاوتة الشدة على على هذه المحافظات

ترشيحاتنا

توابل

5 توابل تحول الأكلات إلى طعم المطاعم

أول نوبة تشنج

لماذا قد تحدث أول نوبة تشنج في عمر 34 بدون تاريخ مرضي؟

السكري

طعام غير متوقع يحمي من السرطان والسكري والضغط

بالصور

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة
برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور

كوريا الجنوبية تعرض المدفع K9 والطائرة FA50 خلال جناحها بمعرض إيديكس 2025

الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025
الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025
الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد