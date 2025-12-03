برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

تصدرت وصفة برجر اللحم البيتي قوائم البحث بعدما أكدت ربات المنازل أنها تمنح نفس طعم وقوام البرجر الجاهز في المطاعم الكبيرة وأوضحت مصادر مطبخية أن السر يكمن في اختيار نوع اللحم المناسب والتوابل الدقيقة وخطوات الطهي الصحيحة

المكونات لعمل برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم

نصف كيلو لحم مفروم بنسبة دهون متوسطة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة

ملعقة صغيرة زيت للقلي أو الجريل

شرائح جبن شيدر حسب الرغبة

خبز برجر

خس وشرائح طماطم ومايونيز وكاتشب للتقديم

طريقة عمل برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم

خلط اللحم المفروم مع الملح والفلفل والبصل والثوم البودرة حتى تتجانس المكونات بشكل جيد

تشكيل أقراص البرجر متوسطة الحجم مع الحرص على عدم الضغط الشديد للحفاظ على القوام الطري

وضع الأقراص في الثلاجة لمدة نصف ساعة لتتماسك قبل الطهي

تسخين طاسة أو جريل على نار عالية ثم وضع البرجر وتقليبه مرة واحدة للحصول على اللون الذهبي المميز والعصارة

إضافة شرائح الجبن فوق البرجر قبل إزالته من النار لتذوب وتمنح طعما غنيا

تقديم البرجر داخل الخبز مع الخس والطماطم والمايونيز والكاتشب بشكل جذاب

وأكد خبراء الطهي أن الالتزام بهذه الخطوات يمنح البرجر نكهة مشابهة تماما للمطاعم مع جودة عالية وأمان صحي كامل للأطفال والعائلة