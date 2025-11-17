ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل أحلى برجر لحم وبأسهل طريقة، و ألذ من المطاعم.
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
المكونات :
كيلو لحمة مفرومة ناعم
كوب من فول الصويا المطحون ناعم
بصلة مفرومة ناعم
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل
ملعقة صغيرة بودرة ثوم
ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة كبيرة بابريكا
ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعم
بيضة
٢ ملعقة كبيرة كاتشب
الطريقة :
يتم نقع فول الصويا فى الماء لمدة ساعتين و يُصفى جيدًا ثم يُطحن فى الكبة .. ثم نجهز وعاء و نضع اللحم المفروم مع فول الصويا المطحون جيداً ثم نضيف باقى المكونات و يتم خلطهم جيداً ثم نشكل البرجر على هيئة دوائر ثم يوضع على الجريل بقليل من الزيت و يتم تحمير البرجر على كلا الجانبين ثم يقدم مع الخضروات و شرائح الجبن و الصوص الخاص بالبرجر ( طريقة عمل صوص البرجر و البصل المكرمل فى الفيديو القادم ) .. و بالهنا و الشفا