ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

‎قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل أحلى برجر لحم وبأسهل طريقة، و ألذ من المطاعم.

طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم

المكونات :

‎كيلو لحمة مفرومة ناعم

‎كوب من فول الصويا المطحون ناعم

‎بصلة مفرومة ناعم

‎ملعقة كبيرة ملح

‎ملعقة صغيرة فلفل

‎ملعقة صغيرة بودرة ثوم

‎ملعقة صغيرة قرفة

‎ملعقة كبيرة بابريكا

‎ملعقة كبيرة نشا

‎ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعم

‎بيضة

‎٢ ملعقة كبيرة كاتشب

الطريقة :

‎يتم نقع فول الصويا فى الماء لمدة ساعتين و يُصفى جيدًا ثم يُطحن فى الكبة .. ثم نجهز وعاء و نضع اللحم المفروم مع فول الصويا المطحون جيداً ثم نضيف باقى المكونات و يتم خلطهم جيداً ثم نشكل البرجر على هيئة دوائر ثم يوضع على الجريل بقليل من الزيت و يتم تحمير البرجر على كلا الجانبين ثم يقدم مع الخضروات و شرائح الجبن و الصوص الخاص بالبرجر ( طريقة عمل صوص البرجر و البصل المكرمل فى الفيديو القادم ) .. و بالهنا و الشفا