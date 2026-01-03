أخطاء طبخ في كل بيت مصري تسبب مشاكل صحية .. نصائح لحماية الأسرة

رغم أن الطهي في المنزل يُعتبر الخيار الأكثر أمانًا وصحة مقارنة بالأطعمة الجاهزة، إلا أن بعض أخطاء الطبخ الشائعة قد تحوّل الوجبة البيتية إلى مصدر خطر حقيقي على الصحة، دون أن تشعر ربة المنزل أو أفراد الأسرة.

أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن هذه الأخطاء تتكرر يوميًا في كثير من البيوت المصرية، وقد تكون سببًا مباشرًا في مشكلات هضمية، وضعف المناعة، بل وأمراض مزمنة على المدى الطويل.

إعادة استخدام الزيت أكثر من مرة

من أكثر أخطاء الطبخ انتشارًا إعادة استخدام زيت القلي عدة مرات. عند تسخين الزيت بشكل متكرر، تتكون مواد سامة تُعرف بالدهون المتحولة والمركبات المؤكسدة، وهي مواد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتهيج المعدة، وقد ترفع احتمالات الالتهابات المزمنة.

تسخين الزيت لدرجة الدخان

وصول الزيت إلى مرحلة التدخين قبل وضع الطعام فيه خطأ شائع، خاصة عند قلي البطاطس أو الباذنجان. هذه المرحلة تعني تحلل الزيت وفقدانه لقيمته الغذائية، مع تكوّن مركبات ضارة تؤثر سلبًا على الكبد والجهاز الهضمي.

طهي الخضروات لفترة طويلة

يعتقد البعض أن طهي الخضار جيدًا يجعلها أسهل في الهضم، لكن الإفراط في الطهي يؤدي إلى فقدان الفيتامينات والمعادن المهمة، مثل فيتامين سي وحمض الفوليك. كما تتحول بعض الخضروات إلى وجبة فقيرة غذائيًا رغم مظهرها الشهي.

استخدام أواني تالفة أو مخدوشة

الأواني غير اللاصقة المخدوشة تمثل خطرًا صامتًا. عند تعرضها للحرارة، قد تتسرب مواد كيميائية إلى الطعام، خاصة إذا استُخدمت لفترات طويلة. هذه المواد قد تسبب اضطرابات هرمونية ومشكلات صحية على المدى البعيد.

تسخين الطعام في عبوات بلاستيك

من الأخطاء الخطيرة تسخين الطعام في عبوات بلاستيك داخل الميكروويف. الحرارة تؤدي إلى تفاعل البلاستيك مع الطعام، وإطلاق مواد ضارة قد تؤثر على الهرمونات وتزيد من خطر التسمم الغذائي، خاصة لدى الأطفال.

الإكثار من الملح أثناء الطهي

إضافة الملح بكميات كبيرة أثناء الطهي عادة شائعة، لكنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل في الجسم. المشكلة أن الإكثار من الملح أثناء الطهي يجعل من الصعب التحكم في الكمية النهائية التي يتناولها الفرد.

تجاهل غسل الخضروات جيدًا

عدم غسل الخضروات والفواكه جيدًا قبل الطهي قد يؤدي إلى بقاء بقايا مبيدات حشرية أو بكتيريا ضارة، وهو ما قد يسبب تسممًا غذائيًا أو اضطرابات معوية، خاصة للأطفال وكبار السن.

خلط الدهون غير الصحية

استخدام السمن الصناعي مع الزيوت النباتية في نفس الوصفة يزيد من العبء على الجهاز الهضمي ويرفع نسبة الدهون الضارة في الوجبة، ما يؤثر على الكوليسترول وصحة القلب.

متى تتحول أخطاء الطبخ إلى خطر؟

عند تكرار هذه الأخطاء بشكل يومي، تبدأ آثارها في الظهور على شكل حموضة مزمنة، انتفاخ، زيادة وزن غير مبررة، خمول مستمر، أو ارتفاع ضغط الدم. تجاهل هذه العلامات قد يؤدي إلى مشكلات صحية أكثر تعقيدًا.

نصائح طبخ آمن وصحي

استخدمي الزيت مرة واحدة فقط

راقبي درجة حرارة الزيت قبل القلي

اطهي الخضروات على البخار أو لفترة قصيرة

استبدلي الأواني التالفة بأخرى آمنة

سخني الطعام في أوانٍ زجاجية أو فخارية

قللي الملح وأضيفيه في النهاية

الطبخ الصحي لا يعتمد فقط على نوع الطعام، بل على طريقة التحضير أيضًا. تجنب هذه الأخطاء البسيطة قد يصنع فارقًا كبيرًا في صحة الأسرة على المدى القريب والبعيد.