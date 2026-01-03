قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟
الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%
مدرب منتخب بنين يكشف طريقة إيقاف محمد صلاح بكأس الأمم الإفريقية
أدعية النبي التي كان يبدأ بها الصلاة.. احفظها واغتنم ثوابها
موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات
وزير الداخلية الأسبق: استراتيجية مصر الهجومية تحاصر أطماع إثيوبيا وتحمي النيل والأمن القومي
أقل سعر دولار اليوم 3-1-2026
سعر الدولار اليوم 3-1-2026
الأطول مدى.. إكس بينج تقدم G7 Super Extended Range الجديدة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري تسبب مشاكل صحية .. نصائح لحماية الأسرة
شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أخطاء طبخ في كل بيت مصري تسبب مشاكل صحية .. نصائح لحماية الأسرة

أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة
أسماء عبد الحفيظ

رغم أن الطهي في المنزل يُعتبر الخيار الأكثر أمانًا وصحة مقارنة بالأطعمة الجاهزة، إلا أن بعض أخطاء الطبخ الشائعة قد تحوّل الوجبة البيتية إلى مصدر خطر حقيقي على الصحة، دون أن تشعر ربة المنزل أو أفراد الأسرة. 

أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن هذه الأخطاء تتكرر يوميًا في كثير من البيوت المصرية، وقد تكون سببًا مباشرًا في مشكلات هضمية، وضعف المناعة، بل وأمراض مزمنة على المدى الطويل.

إعادة استخدام الزيت أكثر من مرة

أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة

من أكثر أخطاء الطبخ انتشارًا إعادة استخدام زيت القلي عدة مرات. عند تسخين الزيت بشكل متكرر، تتكون مواد سامة تُعرف بالدهون المتحولة والمركبات المؤكسدة، وهي مواد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتهيج المعدة، وقد ترفع احتمالات الالتهابات المزمنة.

تسخين الزيت لدرجة الدخان

وصول الزيت إلى مرحلة التدخين قبل وضع الطعام فيه خطأ شائع، خاصة عند قلي البطاطس أو الباذنجان. هذه المرحلة تعني تحلل الزيت وفقدانه لقيمته الغذائية، مع تكوّن مركبات ضارة تؤثر سلبًا على الكبد والجهاز الهضمي.

طهي الخضروات لفترة طويلة

أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة

يعتقد البعض أن طهي الخضار جيدًا يجعلها أسهل في الهضم، لكن الإفراط في الطهي يؤدي إلى فقدان الفيتامينات والمعادن المهمة، مثل فيتامين سي وحمض الفوليك. كما تتحول بعض الخضروات إلى وجبة فقيرة غذائيًا رغم مظهرها الشهي.

استخدام أواني تالفة أو مخدوشة

الأواني غير اللاصقة المخدوشة تمثل خطرًا صامتًا. عند تعرضها للحرارة، قد تتسرب مواد كيميائية إلى الطعام، خاصة إذا استُخدمت لفترات طويلة. هذه المواد قد تسبب اضطرابات هرمونية ومشكلات صحية على المدى البعيد.

تسخين الطعام في عبوات بلاستيك

أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة

من الأخطاء الخطيرة تسخين الطعام في عبوات بلاستيك داخل الميكروويف. الحرارة تؤدي إلى تفاعل البلاستيك مع الطعام، وإطلاق مواد ضارة قد تؤثر على الهرمونات وتزيد من خطر التسمم الغذائي، خاصة لدى الأطفال.

الإكثار من الملح أثناء الطهي

إضافة الملح بكميات كبيرة أثناء الطهي عادة شائعة، لكنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل في الجسم. المشكلة أن الإكثار من الملح أثناء الطهي يجعل من الصعب التحكم في الكمية النهائية التي يتناولها الفرد.

تجاهل غسل الخضروات جيدًا

عدم غسل الخضروات والفواكه جيدًا قبل الطهي قد يؤدي إلى بقاء بقايا مبيدات حشرية أو بكتيريا ضارة، وهو ما قد يسبب تسممًا غذائيًا أو اضطرابات معوية، خاصة للأطفال وكبار السن.

خلط الدهون غير الصحية

استخدام السمن الصناعي مع الزيوت النباتية في نفس الوصفة يزيد من العبء على الجهاز الهضمي ويرفع نسبة الدهون الضارة في الوجبة، ما يؤثر على الكوليسترول وصحة القلب.

متى تتحول أخطاء الطبخ إلى خطر؟

عند تكرار هذه الأخطاء بشكل يومي، تبدأ آثارها في الظهور على شكل حموضة مزمنة، انتفاخ، زيادة وزن غير مبررة، خمول مستمر، أو ارتفاع ضغط الدم. تجاهل هذه العلامات قد يؤدي إلى مشكلات صحية أكثر تعقيدًا.

نصائح طبخ آمن وصحي

  • استخدمي الزيت مرة واحدة فقط
  • راقبي درجة حرارة الزيت قبل القلي
  • اطهي الخضروات على البخار أو لفترة قصيرة
  • استبدلي الأواني التالفة بأخرى آمنة
  • سخني الطعام في أوانٍ زجاجية أو فخارية
  • قللي الملح وأضيفيه في النهاية

الطبخ الصحي لا يعتمد فقط على نوع الطعام، بل على طريقة التحضير أيضًا. تجنب هذه الأخطاء البسيطة قد يصنع فارقًا كبيرًا في صحة الأسرة على المدى القريب والبعيد.

أخطاء طبخ مشاكل صحية خطيرة تسبب مشاكل صحية خطيرة أخطاء الطبخ الشائعة إعادة استخدام الزيت تسخين الزيت لدرجة الدخان استخدام أواني تالفة أو مخدوشة تسخين الطعام في عبوات بلاستيك الإكثار من الملح أثناء الطهي تجاهل غسل الخضروات جيدًا خلط الدهون غير الصحية متى تتحول أخطاء الطبخ إلى خطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

الحرارة

كارثة خطيرة.. الأرض تتجاوز عتبة مناخية حرجة لأول مرة| إيه الحكاية؟

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

صورة ارشيفية

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

ترشيحاتنا

الفنان القدير غسان مسعود

«قد أعتزل الفن».. غسان مسعود يفجر مفاجأة بعد ترشحه لجائزة الدولة التقديرية

مصر

سمير المصري: مصر تُفكك المؤامرات بهدوء .. وتُفشل مخططات تفجير المنطقة من الداخل

يحي حاج نور

يحيى حاج نور: إسرائيل تريد تقسيم الدول العربية.. ومصر تمنعها

بالصور

أحترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟

أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة
أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة
أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة

أخطاء طبخ في كل بيت مصري تسبب مشاكل صحية .. نصائح لحماية الأسرة

أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة
أخطاء طبخ في كل بيت مصري قد تسبب مشاكل صحية خطيرة

أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات..إليك البدائل الصحية

أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر
أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر
أطعمة نأكلها يوميًا تدمر المعدة وتسبب الحموضة والغازات دون أن نشعر

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3 يناير 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

فيديو

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد