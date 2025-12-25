قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي
4 فرص محققة تضيع في نصف ساعة.. إثارة مبكرة بين الزمالك وسموحة
مصطفى بكري: مصر واجهت صدمات عديدة بعد تحقيق تنمية كبرى بجميع المؤسسات
بالشوم.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الجبلاو بقنا
العلماء يحذرون من احتمال اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالقمر .. ما القصة؟
9 ضحايا.. انتهاء أعمال البحث بأنقاض عقار إمبابة بعد استخراج آخر جثة
تحمل الكثير لاستقرار الوطن.. مصطفى بكري: المواطن يهمه تحسن أحوال المعيشة
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية 2025
محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالعالم: لم يكن حلمي دخول كلية الطب.. وتعرضت للتنمر بالمدرسة
الكنيست يقر قانونا يسمح لجيش الاحتلال باختراق كاميرات المراقبة سرا
عطل مفاجئ يوقف خدمات إنستاباي Instapay
بالصور

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

طهى الطعام
طهى الطعام
اسماء محمد

إنقاص الوزن لا يعتمد فقط على اتباع ريجيم صحي ومناسب بل يعتمد أيضا على طريقة اعداد وتقديم الطعام واتباع الحيل الغذائية التى تسيطر على كمية الطعام وحجم السعرات الحرارية فيه.

ووفقا لما جاء في موقع نكشف لكم أهم حيل الطهى وتقديم الطعام التى تساعد في انقاص الوزن .

 

في العصر الحديث يتم توفر كميات كبيرة جداً من الطعام  والشراب بسهولة سواء في العمل أو المنزل ومحلات البقالة وهذا ما جعل من السهل على الكثير منا أن يأكل عدة مرات أو كميات كبيرة ويحصل على سعرات حرارية عالية.

يمكن أن تساعدك هذه النصائح البسيطة على التحكم في كمية الطعام التي تتناولها واكتساب بعض السيطرة على حجم الحصص.

وصفات أكل الريجيم في رمضان

قلل الكمية عند التقديم

جرب استخدام أطباق وأوعية أصغر حجماً للمساعدة في تقليل حجم حصص الطعام في أوقات الوجبات.


مصنوع حسب الطلب

عند الطهي حاول قياس المكونات مثل الزيت والزبدة والسمن باستخدام ملعقة صغيرة، لمساعدتك على استخدام كميات أقل ونفس الأمر بالنسبة لكافة الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

طهى الطعام

انتبه لكمية الطعام في طبقك

في أوقات تناول الطعام مع العائلة والعزومات لاتنسى هدفك و تذكر أن تقدم حصتك الخاصة وارفض طلب المزيد.


زيادة الخضار


احرص على تناول حصتين على الأقل من الخضراوات ضمن وجباتك الرئيسية، فهذا يساعد على ملء طبقك بأطعمة قليلة السعرات الحرارية وغنية بالألياف ومشبعة، مما يقلل من مساحة تناول الأطعمة أو المكونات عالية السعرات الحرارية.


استمتع بالطعام

أطفئ التلفاز وتجنب المشتتات الأخرى أثناء تناول الطعام  وإذا لم تكن تركز على طعامك، فقد يكون من السهل تناول الكثير من الطعام أو تناوله بسرعة كبيرة.


قم بوزن طعامك

استخدم ميزان المطبخ لوزن مكوناتك قبل الطهي

سيساعدك هذا على الالتزام بأحجام الحصص المقترحة ويقلل من احتمالية الإفراط مما يساعد على انقاص الوزن بشكل أسرع.

المصدر: NHS

إنقاص الوزن طهى الطعام طريقة طهى الطعام حيل انقاص الوزن طرق انقاص الوزن

