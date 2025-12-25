إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

إنقاص الوزن لا يعتمد فقط على اتباع ريجيم صحي ومناسب بل يعتمد أيضا على طريقة اعداد وتقديم الطعام واتباع الحيل الغذائية التى تسيطر على كمية الطعام وحجم السعرات الحرارية فيه.

ووفقا لما جاء في موقع نكشف لكم أهم حيل الطهى وتقديم الطعام التى تساعد في انقاص الوزن .

في العصر الحديث يتم توفر كميات كبيرة جداً من الطعام والشراب بسهولة سواء في العمل أو المنزل ومحلات البقالة وهذا ما جعل من السهل على الكثير منا أن يأكل عدة مرات أو كميات كبيرة ويحصل على سعرات حرارية عالية.

يمكن أن تساعدك هذه النصائح البسيطة على التحكم في كمية الطعام التي تتناولها واكتساب بعض السيطرة على حجم الحصص.

قلل الكمية عند التقديم

جرب استخدام أطباق وأوعية أصغر حجماً للمساعدة في تقليل حجم حصص الطعام في أوقات الوجبات.



مصنوع حسب الطلب

عند الطهي حاول قياس المكونات مثل الزيت والزبدة والسمن باستخدام ملعقة صغيرة، لمساعدتك على استخدام كميات أقل ونفس الأمر بالنسبة لكافة الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

انتبه لكمية الطعام في طبقك

في أوقات تناول الطعام مع العائلة والعزومات لاتنسى هدفك و تذكر أن تقدم حصتك الخاصة وارفض طلب المزيد.



زيادة الخضار



احرص على تناول حصتين على الأقل من الخضراوات ضمن وجباتك الرئيسية، فهذا يساعد على ملء طبقك بأطعمة قليلة السعرات الحرارية وغنية بالألياف ومشبعة، مما يقلل من مساحة تناول الأطعمة أو المكونات عالية السعرات الحرارية.



استمتع بالطعام

أطفئ التلفاز وتجنب المشتتات الأخرى أثناء تناول الطعام وإذا لم تكن تركز على طعامك، فقد يكون من السهل تناول الكثير من الطعام أو تناوله بسرعة كبيرة.



قم بوزن طعامك

استخدم ميزان المطبخ لوزن مكوناتك قبل الطهي

سيساعدك هذا على الالتزام بأحجام الحصص المقترحة ويقلل من احتمالية الإفراط مما يساعد على انقاص الوزن بشكل أسرع.

