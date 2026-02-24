قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ كفر الشيخ: شراكة استراتيجية مع الجامعة لدعم الصناعة والبحث التطبيقي

رئيس الجامعة ومحافظ كفر الشيخ
رئيس الجامعة ومحافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

شارك المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، في اجتماع مجلس جامعة كفرالشيخ، برئاسة الدكتور يحيى عيد، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز دور الجامعة كمحرك رئيسي للتنمية الشاملة على أرض المحافظة.

وفي مستهل الجلسة، رحّب رئيس الجامعة بمحافظ كفرالشيخ، مؤكدًا أن حضوره يعكس إيمانًا حقيقيًا بدور المؤسسات العلمية في دعم خطط التنمية، مشيداً بمسيرة العطاء والخبرة الهندسية والإدارية التي يتمتع بها المهندس إبراهيم مكي.

 وأشار إلى أن تلك الخبرات تمثل قيمة مضافة لمسار العمل التنفيذي بالمحافظة، وتعزز جسور التعاون بين الجانبين لخدمة المجتمع وتحقيق رؤية تنموية متكاملة، مؤكداً أن الجامعة بما تمتلكه من كوادر علمية وبحثية متقدمة تضع إمكاناتها كاملة لدعم خطط المحافظة في مختلف القطاعات.

أعرب محافظ كفر الشيخ، عن اعتزازه بمكانة الجامعة كمنارة علم وإشعاع حضاري، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا وممتدًا في كافة المجالات، وعلى رأسها تقديم الاستشارات الهندسية للمشروعات القومية والتنموية، ودعم الكوادر المتخصصة، والاستفادة من البحوث التطبيقية وربطها باحتياجات المجتمع وسوق العمل.

 وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الدراسات العلمية في تطوير قطاعات الصناعة، وتعظيم دور التعليم الفني والمدارس التكنولوجية، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة وتحقيق التنمية المستدامة.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن التكامل بين الجهاز التنفيذي والجامعة هو الطريق نحو مستقبل أفضل، مشددًا على أن التعاون لن يقتصر على جانب دون آخر، بل سيمتد ليشمل التدريب وبناء القدرات ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يواكب توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، لافتاً أن الغد سيكون أفضل بتكاتف الجهود لصالح أهالينا بكفر الشيخ.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ جامعات

