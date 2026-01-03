بحار مستدامة.. البيئة تطلق أولى حملات تنظيف جزر الإسكندرية

دشنت وزارة البيئة، بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، أولى فعاليات تنظيف الجزر القريبة من الشواطئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، تحت شعار "بحار مستدامة"، بمشاركة 30 متطوعًا، في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بتكثيف الجهود لمكافحة مصادر التلوث المختلفة واستعادة التوازن البيئي للبيئات البحرية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الحملة تستهدف تطهير الجزر من المخلفات الصلبة، خاصة البلاستيكية، التي تراكمت خلال الفترات الماضية نتيجة الرحلات وأعمال الصيد، والتي تقذفها النوات والرياح إلى مياه البحر ثم إلى الشواطئ، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة وصحة الإنسان والكائنات البحرية.

وأضافت وزيرة البيئة أنه تم خلال الفعالية رفع نحو 80 كيلوجرامًا من المخلفات البلاستيكية والمعدنية وشباك الصيد القديمة والأخشاب، حيث جرى فرزها وتوجيهها إلى مصانع إعادة التدوير للاستفادة الاقتصادية منها.

وأشارت إلى أنه بالتوازي مع ذلك، نفذت مجموعات أخرى من المتطوعين حملة لتنظيف شاطئ ميامي، خاصة من المخلفات البلاستيكية، أسفرت عن رفع نحو 90 كيلوجرامًا من المخلفات الصلبة.

رصد وتقييم التلوث بالبحر المتوسط

أشرف على تنفيذ الفعالية الدكتور سامح رياض، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا، ونقطة الاتصال المصرية لبرنامج الأمم المتحدة لرصد وتقييم التلوث بالبحر المتوسط، والعميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الفعالية تأتي تنفيذًا للالتزامات المصرية باتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط والمناطق الساحلية من التلوث، لا سيما مع تولي مصر الرئاسة الحالية للمكتب التنفيذي للاتفاقية اعتبارًا من يناير 2026.

جدير بالذكر أن مصر استضافت في نهاية ديسمبر الماضي مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة (COP24)، بحضور ممثلي دول البحر المتوسط والمنظمات الدولية، تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في ظل تحذيرات علمية من أن تحلل المخلفات البلاستيكية في البحر يؤدي إلى جزيئات دقيقة تدخل السلسلة الغذائية للكائنات البحرية.