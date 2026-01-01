قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين
محمد صلاح يتبرع بـ6% من ثروته ويواصل صناعة نموذج إنساني داخل مصر وخارجها
أخبار البلد

البيئة تنجح في حشد 688 مليون يورو من برنامج مبادرة السندات الخضراء العالمية

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية
حنان توفيق

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تقريراً حول جهود وزارة البيئة فى مجال التغيرات المناخية ، تضمن عدد من الجهود الهامة التى بذلتها وزارة البيئة خلال عام 2025  للحد من التغيرات المناخية للحفاظ على استدامة الكوكب، يعد أهمها موافقة صندوق المناخ الأخضر على تمويل صندوق نوفاستار الاستثمارى (صندوق رأس مال استثماري بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من الاسهم)، وتوجيه ٥٠ مليون دولار أمريكى من الاسهم الى مصر للإستثمار فى الشركات التي تركز على التكنولوجيا المناخية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة نجحت من خلال دورها كسلطة وطنية معنية بصندوق المناخ الاخضر من حشد ٦٨٨ مليون يورو من برنامج مبادرة السندات الخضراء العالمية  ، المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى، وبرنامج الامم المتحده الإنمائى؛ للمساهمة فى تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 المتعلقة بتحسين البنية التحتية لتمويل الانشطة المناخية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف. 

حيث سيساهم البرنامج فى تخفيض ١٠ مليون طن مكافىء من انبعاثات ثانى اكسيد الكربون فى الدول المستفيدة من المبادرة، كما سيبلغ عدد الاشخاص المستفيدين من اجراءات التكيف الممولة من البرنامج ٨.٣ مليون شخص.

وأشارت د. منال عوض فى التقرير إلى الإجتماعات وأعمال المفاوضات الخاصة بالدورة ال30 لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP30 بالفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2025 بببليم البرازيل ،نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية في إجتماعات  للوقوف على التحديات التي تواجه الدول النامية ولا سيما الدولة المصرية بوصفها ضمن المجموعة الأفريقية والعربية والمجموعة 77 والصين للتفاوض بشأن موضوعات خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا ،ومسائل التمويل كما تطرق التقرير إلى مشاركة الوزيرة  فى الاجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخى بكندا.

واستعرض التقرير أيضاً تقدم مصر في تنفيذ التزامات المناخ، وإعلان الانتهاء من المسودة النهائية من التحديث الثالث لخطة المساهمات الوطنية المحددة NDC3.0، بالإضافة إلى التحركات الدبلوماسية الداعمة للعمل المناخي العالمي ولقاءات رفيعة المستوى التى تمت لدعم أولويات التكيف، والتمويل المناخي، والعدالة المناخية للدول النامية ، علاوة على الانتهاء من اعداد تقرير الشفافية الاول لمصر ، و تقرير الابلاغ الوطنى الرابع وجارى اتخاذ اجراءات الاعتماد تمهيداً لتقديمه الى اتفاقية تغير المناخ والعمل على إعداد مشروع "الخطة الوطنية للتكيف في مصر (NAP) والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الأولويات ودمجها فى الموازنة والتخطيط.  

وأوضحت د. منال عوض أنه    جارى إنشاء نظام رقمى للرصد والابلاغ والتحقق MRV بالتعاون مع البنك الدولى وهيئة التعاون الالمانى ، ومشاركة وزارة البيئة في جلسة الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ رقم 62 بالصين للوقوف على الإطار العام للتقرير التجميعي السابع والمزمع إصداره في 2029 وتقاريره الخاصة حول تغير المناخ والمدن وتقرير المنهجية حول الانبعاثات الكربونية قصير الأجل، وترشيح عدد من السادة الخبراء الوطنيون كمؤلفين ومراجعين بفصول التقرير التجميعي السابع وأفرقة العمل الثلاثة.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى وصول عدد الجهات والوزارات التى أنشئت وحدات  لتغير المناخ بها  إلى 18 جهةحتى الان ،وتنفيذ  عدد من التدريبات المتخصصة فى مجال التغيرات المناخية لرفع كافة العاملين بالوزارات والجهات المعنية ، كما تم  توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية سلوفاكيا للتعاون في حماية البيئة وتغير المناخ.

وفى مجال حماية طبقة الأوزون أكد التقرير على قيام الوزارة من خلال وحدة الاوزون بإصدار  عدد من  الموافقات البيئية للإفراج الجمركي عن كمية قدرها (336 طن) من مادة بروميد الميثيل بالتنسيق مع  لجنة مبيدات الآفات الزراعية والإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة ، كما تم     الإشراف على تجهيز عدد 3 مركز تدريب لخدمات ما بعد البيع بشركة العربي وميراكو لصناعة التكييف، علاوة على     تنفيذ 42 دورة تدريبية عن الممارسات السليمة في صيانة وإصلاح أجهزة التبريد وتكييف الهواء تضمنت دورة لتدريب وتأهيل  28 مهندس ومتدرب بعدد من الدول الافريقية.

وزارة البيئة أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية الاستثمار الأوروبى التكيف

