عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

قدمت مذيعة نشرة موقع صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية عن الذهب أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

سجلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة 2 يناير 2026، مستويات مستقرة وفق متوسط تعاملات محلات الصاغة دون احتساب المصنعية، وفقد سعر المعدن الأصفر 10 جنيهات جديدة في تعاملات مساء اليوم وسط حالة من الترقب داخل محلات الصاغة المصرية.

مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم، هوى سعر الذهب بقيمة اقتربت من 45 جنيها على الأقل بعد أن زاد مرة واحدة بقيمة وصلت 75 جنيها مقارنة بأمس.

وفقد سعر الذهب مساء أمس 200 جنيه من قيمته منذ مطلع الأسبوع الجاري، ليصل مجمل ما فقده من قيمة تبلغ 250 جنيها في المتوسط.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 2-1-2026؛ لليوم الثاني على التوالي ودون تغيير.

مع انتهاء التعاملات مساء الأربعاء الماضي في البنوك بسبب بدء السنة المالية في الجهاز المصرفي؛ فقد ثبتت التداولات لسعر الصرف الأجنبي داخل السوق الرسمية.

وصل أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وسجل ثاني أقل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول