عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

في واقعة مؤثرة هزّت مشاعر المتابعين، توفيت عروس شابة تُدعى ميادة بشكل مفاجئ أثناء استعدادها لاستقبال عريسها، في يوم زفافها، بعد أن سقطت مغشيًا عليها أمام أسرتها وأصدقائها.





في البداية، ظن الحاضرون أن ما حدث مجرد إغماء عابر نتيجة التوتر والفرح، إلا أن حالتها الصحية تدهورت سريعًا.





جرى استدعاء الإسعاف على الفور، ووصل المسعفون لمحاولة إنقاذها، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، لتفارق الحياة وهي ترتدي فستان زفافها.





وأكد مقربون أنها لم تكن تعاني من أي أمراض سابقة، وقد زاد من تأثير الواقعة قيامها قبل يوم واحد فقط بتوزيع الطعام على المرضى في أحد المستشفيات، في لفتة إنسانية تركت أثرًا عميقًا في نفوس الجميع.





