الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

بعد انتهاء دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب؛ بدأ التساؤل يتزايد حول فرص الفرق المختلفة في تحقيق اللقب، لا سيما منتخب مصر الذي تأهل إلى دور الـ 16 كـ أحد أهم المرشحين.

تأهل منتخب مصر من المجموعة الثانية؛ بعد أن جمع 7 نقاط، محتلا صدارة المجموعة التي ضمت “جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي”، ويعد منتخب مصر هو المنتخب الأكثر تتويجًا باللقب القاري بواقع 7 ألقاب في تاريخه.

توقعات الفائزين بكأس أمم أفريقيا

مع اكتمال منافسات دور المجموعات، حدَّثَت شبكة “أوبتا” للإحصاءات الرياضية، توقعاتها لنتائج البطولة؛ بعد تزويد حاسوب خارق بكل بيانات الفرق المشاركة، بهدف تقدير فرص كل منتخب في الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا.

ووفقًا لنتائج التحليل الإحصائي؛ احتل المنتخب المغربي “المُضيف” صدارة قائمة المرشحين للفوز باللقب بنسبة 23.55% من مجموع 10 آلاف سيناريو افترضتها النماذج الحاسوبية.

وجاء بعده منتخب الجزائر بنسبة 13.97% ثم السنغال بنسبة 13.88%، بينما حل منتخب مصر في المركز الرابع بنسبة 13.49%.

وكان ترتيب بقية المنتخبات كالتالي:

نيجيريا بنسبة 10.08%، ثم كوت ديفوار حامل اللقب 7.04%، يليه الكاميرون 4.74%، ومالي 3.69%، وأخيرًا تونس بنسبة 3.57%.

وتمثل هذه النسب احتمالات الفوز؛ بناءً على “الأداء” في دور المجموعات، “القوة الفنية” لكل فريق، و"تاريخ مواجهات الفِرَق"، وقد تم تحليلها ضمن النماذج الإحصائية المستخدمة في التوقعات.

موعد مباراة مصر وبنين

على الجانب الآخر، يواصل المنتخب استعداداته لمباراة دور الـ 16 المقررة ضد منتخب بنين، يوم الإثنين 5 يناير 2026، في مواجهة تُعد تحديا حقيقيا للفراعنة، رغم التفوق التاريخي الذي يسجل لمصر في اللقاءات السابقة بين المنتخبين.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب بنين، في السادسة مساءً، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية؛ بعدما احتل منتخب بنين المركز الثالث خلف السنغال والكونغو الديمقراطية في مجموعته.

وتصدر منتخب الفراعنة مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وتعادل مع أنجولا؛ ليضرب موعدا مع بنين ثالث المجموعة الرابعة بعد السنغال المتصدر، والكونغو الديمقراطية الوصيف.

وتُعد مباراة الإثنين هي الخامسة بين المنتخبين، حيث أن المواجهات الأربعة بين المنتخبين تؤكد تفوق الفراعنة، حيث نجح المنتخب الوطني في الفوز بـ 3 مباريات مقابل تعادل واحد، وسجل الفراعنة 14 هدفًا، بينما اهتزت شباكهم 5 مرات فقط.