قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
مليون مشاهدة.. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
وجع لا يعلمه إلا الله .. شمس البارودي تتذكر نجلها الراحل بكلمات مبكية
العثور على بوابة الحياة المفقودة على المريخ.. ما علاقة الجزائر؟
أفضل دعاء قبل الامتحانات لزيادة التركيز وإزالة الخوف والتوتر
إدراج مجلة الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بأعلى تقييم ضمن قوائم الأعلى للجامعات
الخارجية: الإفراج عن مئات المصريين من السجون الليبية وعودتهم للوطن.. قريبا
حسن شحاتة: الفراعنة يسيرون بثبات نحو الأدوار النهائية وكأس إفريقيا في المتناول
الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا
أحمد أيمن

بعد انتهاء دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب؛ بدأ التساؤل يتزايد حول فرص الفرق المختلفة في تحقيق اللقب، لا سيما منتخب مصر الذي تأهل إلى دور الـ 16 كـ أحد أهم المرشحين.

تأهل منتخب مصر من المجموعة الثانية؛ بعد أن جمع 7 نقاط، محتلا صدارة المجموعة التي ضمت “جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي”، ويعد منتخب مصر هو المنتخب الأكثر تتويجًا باللقب القاري بواقع 7 ألقاب في تاريخه.

توقعات الفائزين بكأس أمم أفريقيا

مع اكتمال منافسات دور المجموعات، حدَّثَت شبكة “أوبتا” للإحصاءات الرياضية، توقعاتها لنتائج البطولة؛ بعد تزويد حاسوب خارق بكل بيانات الفرق المشاركة، بهدف تقدير فرص كل منتخب في الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا.

ووفقًا لنتائج التحليل الإحصائي؛ احتل المنتخب المغربي “المُضيف” صدارة قائمة المرشحين للفوز باللقب بنسبة 23.55% من مجموع 10 آلاف سيناريو افترضتها النماذج الحاسوبية. 

وجاء بعده منتخب الجزائر بنسبة 13.97% ثم السنغال بنسبة 13.88%، بينما حل منتخب مصر في المركز الرابع بنسبة 13.49%.

وكان ترتيب بقية المنتخبات كالتالي: 

نيجيريا بنسبة 10.08%، ثم كوت ديفوار حامل اللقب 7.04%، يليه الكاميرون 4.74%، ومالي 3.69%، وأخيرًا تونس بنسبة 3.57%.

وتمثل هذه النسب احتمالات الفوز؛ بناءً على “الأداء” في دور المجموعات، “القوة الفنية” لكل فريق، و"تاريخ مواجهات الفِرَق"، وقد تم تحليلها ضمن النماذج الإحصائية المستخدمة في التوقعات.

موعد مباراة مصر وبنين

على الجانب الآخر، يواصل المنتخب استعداداته لمباراة دور الـ 16 المقررة ضد منتخب بنين، يوم الإثنين 5 يناير 2026، في مواجهة تُعد تحديا حقيقيا للفراعنة، رغم التفوق التاريخي الذي يسجل لمصر في اللقاءات السابقة بين المنتخبين.

ويلتقي منتخب مصر مع منتخب بنين، في السادسة مساءً، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية؛ بعدما احتل منتخب بنين المركز الثالث خلف السنغال والكونغو الديمقراطية في مجموعته.

وتصدر منتخب الفراعنة مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وتعادل مع أنجولا؛ ليضرب موعدا مع بنين ثالث المجموعة الرابعة بعد السنغال المتصدر، والكونغو الديمقراطية الوصيف.

وتُعد مباراة الإثنين هي الخامسة بين المنتخبين، حيث أن المواجهات الأربعة بين المنتخبين تؤكد تفوق الفراعنة، حيث نجح المنتخب الوطني في الفوز بـ 3 مباريات مقابل تعادل واحد، وسجل الفراعنة 14 هدفًا، بينما اهتزت شباكهم 5 مرات فقط.

كأس أمم أفريقيا منتخب مصر توقعات الفائزين بكأس أمم أفريقيا موعد مباراة مصر وبنين توقعات الحاسوب الخارق لأمم أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

ترشيحاتنا

درة

بالأحمر القصير .. درة تخطف الأنظار بظهور لافت

أحمد سعد

الناس اللذيذة.. ماذا قال أحمد سعد عن حفلته بالشارقة؟

الفنان كريم سامي مغاوري

كريم سامي مغاوري يكشف لصدى البلد أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل بيت بابا

بالصور

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد