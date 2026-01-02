قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر يمنية : هروب قيادات كبيرة من القوات التابعة للمجلس الإنتقالي
أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر
سيولة مرورية وانتشار أمني مكثف.. نجاح خطة تأمين ليلة رأس السنة
دعاء المطر .. ردده في وقت الاستجابة يقضي الله حوائجك ويسخر لك الأرض وما عليها
إيران تعرض بيع أنظمة أسلحة متطورة مقابل عملات مشفرة.. تفاصيل
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. وتحذيرات للمزارعين من تأثيرات الصقيع
دعاء الجمعة الأولى بالسنة الجديدة.. اغتنم فضله في هذا اليوم المبارك
السفير السعودي باليمن: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اتخذ قرارات أحادية
مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات و15 سلاحا ناريا بسوهاج
وفاة مفتش بالأوقاف أثناء أداء عمله بسوهاج
ننشر قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2026
ليست مجرد وجبات.. مبادرة "الإطعام" تعيد إحياء قيم المودة والتراحم في قلب مصر
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

يستعد منتخب مصر لمواجهة بنين في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا فى المغرب، بعدما صعد منتخب الفراعنة كأول المجموعة الثانية من دور المجموعات .

 ومن المتوقع ان يخوص منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من 

حراسة المرمي : محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم -رامي ربيعة - محمد حمدي

الوسط : محمد صلاح - زيزو - مروان عطية - محمود تريزيجيه

الهجوم : عمر مرموش

يواجه منتخب مصر  نظيره بنين مساء الاثنين في تمام الساعه السادسة مساء، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية بعدما احتل منتخب بنين المركز الثالث خلف السنغال والكونغو الديمقراطية في مجموعته.

منتخب مصر بنين كاس الامم الافريقية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

