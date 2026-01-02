تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة بنين في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا فى المغرب، بعدما صعد منتخب الفراعنة كأول المجموعة الثانية من دور المجموعات .

ومن المتوقع ان يخوص منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمي : محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم -رامي ربيعة - محمد حمدي

الوسط : محمد صلاح - زيزو - مروان عطية - محمود تريزيجيه

الهجوم : عمر مرموش

يواجه منتخب مصر نظيره بنين مساء الاثنين في تمام الساعه السادسة مساء، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية بعدما احتل منتخب بنين المركز الثالث خلف السنغال والكونغو الديمقراطية في مجموعته.