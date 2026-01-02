تاريخ مواجهات مصر وبنين قبل صدام دور الـ16

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة جديدة أمام نظيره منتخب بنين، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، في لقاء يحمل في طياته تاريخًا من التفوق الواضح لصالح الفراعنة خلال المواجهات السابقة بين المنتخبين.

تفوق مصري في المواجهات المباشرة

تشير الأرقام والإحصائيات إلى أفضلية كبيرة لمنتخب مصر أمام بنين، حيث تُعد مباراة يوم الاثنين هي المواجهة الخامسة في تاريخ لقاءات المنتخبين. وخلال أربع مباريات سابقة، فرض الفراعنة سيطرتهم الواضحة، بعدما نجحوا في تحقيق الفوز في ثلاث مواجهات، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، دون أن يتلقى المنتخب المصري أي هزيمة أمام بنين.

حصيلة تهديفية تؤكد الأفضلية

لم يقتصر التفوق المصري على النتائج فقط، بل امتد أيضًا إلى الأرقام الهجومية والدفاعية، إذ تمكن لاعبو منتخب مصر من تسجيل 14 هدفًا في شباك منتخب بنين، في مقابل استقبال 5 أهداف فقط. وتعكس هذه الأرقام الفارق الكبير في المستوى والخبرة بين المنتخبين على مدار مواجهاتهما السابقة.

مواجهة جديدة بطموحات مختلفة

يدخل المنتخب المصري اللقاء بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد تصدره مجموعته في الدور الأول، في حين يسعى منتخب بنين إلى تحقيق مفاجأة جديدة في البطولة، بعدما تأهل إلى دور الـ16 باحتلاله المركز الثالث في مجموعته خلف منتخبي السنغال والكونغو الديمقراطية، ما يمنحه دافعًا قويًا للظهور بشكل مميز أمام أحد كبار القارة.

موعد مباراة مصر وبنين

من المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام بنين في تمام الساعة السادسة مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير، في ظل أهمية اللقاء الذي لا يقبل القسمة على اثنين.

الطموح نحو التأهل ومواصلة المشوار

يسعى منتخب مصر لمواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقية، مستندًا إلى خبراته القارية وتاريخه العريض، بينما يأمل منتخب بنين في كتابة صفحة جديدة في تاريخه الكروي، عندما يواجه الفراعنة في مباراة مرتقبة تعد بالكثير من الإثارة والندية.



