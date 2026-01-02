قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاريخ مواجهات مصر وبنين قبل صدام دور الـ16
سعر الدولار اليوم 2-1-2026
حكم عمل وليمة لانقضاء العام بدوام الصحة لأهل المنزل.. الإفتاء تجيب
خريطة الأمطار الليلة.. 7 مناطق في الشمال على موعد مع ليلة ماطرة بامتياز
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة
سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026
السبت والأحد.. تصويت المصريين بالداخل بجولة إعادة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق
مملكة بوتان تتعرض لهزة أرضية شدتها 3.5 ريختر
عملاق كواكب المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر
ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ مواجهات مصر وبنين قبل صدام دور الـ16

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة جديدة أمام نظيره منتخب بنين، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، في لقاء يحمل في طياته تاريخًا من التفوق الواضح لصالح الفراعنة خلال المواجهات السابقة بين المنتخبين.

تفوق مصري في المواجهات المباشرة

تشير الأرقام والإحصائيات إلى أفضلية كبيرة لمنتخب مصر أمام بنين، حيث تُعد مباراة يوم الاثنين هي المواجهة الخامسة في تاريخ لقاءات المنتخبين. وخلال أربع مباريات سابقة، فرض الفراعنة سيطرتهم الواضحة، بعدما نجحوا في تحقيق الفوز في ثلاث مواجهات، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، دون أن يتلقى المنتخب المصري أي هزيمة أمام بنين.

حصيلة تهديفية تؤكد الأفضلية

لم يقتصر التفوق المصري على النتائج فقط، بل امتد أيضًا إلى الأرقام الهجومية والدفاعية، إذ تمكن لاعبو منتخب مصر من تسجيل 14 هدفًا في شباك منتخب بنين، في مقابل استقبال 5 أهداف فقط. وتعكس هذه الأرقام الفارق الكبير في المستوى والخبرة بين المنتخبين على مدار مواجهاتهما السابقة.

مواجهة جديدة بطموحات مختلفة

يدخل المنتخب المصري اللقاء بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد تصدره مجموعته في الدور الأول، في حين يسعى منتخب بنين إلى تحقيق مفاجأة جديدة في البطولة، بعدما تأهل إلى دور الـ16 باحتلاله المركز الثالث في مجموعته خلف منتخبي السنغال والكونغو الديمقراطية، ما يمنحه دافعًا قويًا للظهور بشكل مميز أمام أحد كبار القارة.

موعد مباراة مصر وبنين

من المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام بنين في تمام الساعة السادسة مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، وسط ترقب جماهيري وإعلامي كبير، في ظل أهمية اللقاء الذي لا يقبل القسمة على اثنين.

الطموح نحو التأهل ومواصلة المشوار

يسعى منتخب مصر لمواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقية، مستندًا إلى خبراته القارية وتاريخه العريض، بينما يأمل منتخب بنين في كتابة صفحة جديدة في تاريخه الكروي، عندما يواجه الفراعنة في مباراة مرتقبة تعد بالكثير من الإثارة والندية.


 

منتخب مصر منتخب بنين كأس الامم الافريقية اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

جثة

أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة

سعر الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الخميس 1-1-2026

أمطار

الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد

أسعار الكهرباء

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025

أمطار

منخفض قطبي يضرب مصر.. تحذير عاجل للمزارعين لحماية المحاصيل

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق

الأسعار ثابتة والفكة متوفرة.. بيان حاسم من وزارة النقل بشأن أسعار تذاكر المترو

المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين

إليك المواعيد والشروط.. نقابة المهندسين تعلن فتح باب الترشح للانتخابات

الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين

ضغوط الفيسبوك جابت نتيجة.. تحرك عاجل من الأطباء البيطريين لاحتواء غضب الأعضاء

بالصور

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية
فراخ مشوية
فراخ مشوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد