مدرب بنين عن مواجهة منتخب مصر: طموحنا الذهاب بعيدا في أمم أفريقيا

أكد نبيل الطرابلسي، المدرب المساعد لمنتخب بنين، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في دور ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، مشددًا على أن الفراعنة يُعدّون من أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

وقال الطرابلسي في حواره من المغرب عبر برنامج ستاد المحور، إن منتخب مصر يمتلك خبرة كبيرة، خاصة على مستوى خط الهجوم، في ظل وجود أسماء بارزة مثل محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد، إلى جانب مجموعة مميزة من اللاعبين القادمين من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، ما يمنح الفريق قوة كبيرة وتوازنًا واضحًا.

وأضاف المدرب المساعد لمنتخب بنين أن المواجهة لن تكون سهلة على الإطلاق، موضحًا:"سنواجه منتخبًا صعبًا ومرشحًا بقوة للفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا، وندرك جيدًا حجم التحدي الذي ينتظرنا".

واختتم الطرابلسي تصريحاته بالتأكيد أن الجهاز الفني درس منتخب مصر بشكل جيد، مؤكدًا سعي لاعبي بنين لتقديم مباراة قوية ومميزة، من أجل المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل ومحاولة الوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة.