رغم الأزمة المالية.. تفاصيل تجديد عقد حارس منتخب مصر في الزمالك

نجحت إدارة نادي الزمالك فى حسم ملف تجديد عقد عمر عبدالعزيز الحارس الشاب.



ودخل مسؤلو نادي الزمالك في مفاوضات مع عمر عبد العزيز حارس المرمي الشاب من أجل تجديد عقده لمدة 3 سنوات لاسيما وأن عقد الحارس الشاب ينتهى خلال شهر يناير الجاري.



وقدم عمر عبد العزيز حارس مرمى الزمالك تحت 17 سنة مستوى قويا مع منتخب مصر تحت قيادة أحمد الكاس في بطولة كأس العالم للناشئين في قطر.



وشهدت مفاوضات نادي الزمالك مع حارس المرمي الشاب تقديم عرض مالي لتجديد عقد عمر عبد العزيز مع وعد بالسماح له بخوض تجربة الاحتراف حال وصول عرض يليق به وبنادي الزمالك في الفترة المقبلة.