قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر: أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد في درجات الحرارة اليوم
«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة
انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام
في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة
كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير
وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري
هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟
نقل 13 شخصا للعلاج.. قائمة أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوى بأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يواجه الإتحاد السكندري.. دونجا يقود الأبيض وسط حالة عدم استقرار فني

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يستعد الزمالك لمواجهة الإتحاد السكندري اليوم الخميس في الخامسة مساءاً على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

قيادة مؤقتة للزمالك في مواجهة الإتحاد السكندري

كلف مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب تامر عبد الحميد "دونجا" نائب المدير الفني لقطاع الناشئين بقيادة فريق الزمالك في لقاء الإتحاد السكندري ويعاونه حازم إمام إلى جانب الجهاز المعاون المتواجد بالفعل مع الفريق الأول.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الإدارة على استمرارية الفريق  بشكل طبيعي وعدم تأثر الأداء الفني بالمستجدات الأخيرة مع اعتماد خطة بديلة استعدادًا لاختيار الجهاز الفني الجديد للفريق الأول.

بحث الزمالك عن مدير فني جديد للفريق الأول

أكد مجلس إدارة الزمالك استمرار المشاورات مع جون إدوارد المدير الرياضي لاختيار الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، على أن يتم الإعلان عن القرار فور الاتفاق النهائي.

ويأتي هذا الإجراء بعد اعتذار أحمد عبد الرؤوف عن استكمال مهامه كمدير فني للفريق وهو ما أوجد حالة من عدم الاستقرار الفني في الفريق الأبيض خصوصًا مع اقتراب مباريات كأس عاصمة مصر.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يلتقي الزمالك مع الإتحاد السكندري اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الرابعة من مباريات البطولة.

ويشارك فريق الزمالك في البطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا المصري وحرس الحدود وزد والإتحاد السكندري وسموحة وكهرباء الإسماعيلي.

ويتأهل إلى دور ربع النهائي كل من متصدر ووصيف كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث ما يجعل كل مباراة في البطولة حاسمة لضمان الاستمرار في المنافسة على اللقب.

غيابات الزمالك 

يواجه الزمالك صعوبة في مواجهة اليوم بسبب حالة عدم الاستقرار الفني وغيابات بعض لاعبيه، ويستغل الجهاز الفني للاتحاد السكندري هذه الظروف لمحاولة مفاجأة الزمالك وحصد النقاط الثلاث خاصة في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق الأبيض وتأثره بالتغييرات الأخيرة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري اليوم في كأس الرابطة

حارس المرمى: محمود الشناوي.

الدفاع: علي عبد المجيد وهشام فؤاد ومحمد ابراهيم ومحمد فرج.

الوسط: يوسف وائل الفرنسي، والسيد أسامة، ومحمد حمد، وأنس وائل، وحازم اسامة أو "عمار ياسر".

الهجوم: أحمد خالد السمبوك.

وتأتي هذه التشكيلة ضمن خطة إدارة مؤقتة تعتمد على دمج لاعبين شباب مع العناصر الأساسية لتعويض غياب الاستقرار الفني وتحقيق أفضل أداء ممكن أمام الاتحاد السكندري.

موقف المدير الرياضي جون إدوارد

كشف مصدر داخل النادي عن موقف الإدارة من رحيل جون إدوارد المدير الرياضي مؤكدًا أن هناك بعض أعضاء مجلس الإدارة لديهم رغبة في رحيله، بينما يرفض حسين لبيب وهشام نصر الأمر بشكل كامل.

وأشار المصدر إلى أن السبب الرئيسي للمناقشات المالية حيث تبلغ قيمة الشرط الجزائي لعقده 800 ألف دولار فقط وليس لأسباب إدارية أو فنية مع استمرار الثقة الكاملة في جهوده التنظيمية وإدارته لملف عقود اللاعبين والجهاز الطبي ومدرب الأحمال.

نادي الزمالك الإتحاد السكندري الزمالك واتحاد السكندري كأس عاصمة مصر مدرب الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

التعليم العالي

التعليم العالي تعلن حصاد أداء المستشفيات الجامعية خلال عام 2025

التعليم العالي

التعليم العالي: الجامعات المصرية تشهد فعاليات ثقافية متنوعة ضمن المشروع الوطني للقراءة

الرئيس السيسي

محافظو الإسكندرية وبورسعيد والدقهلية يهنئون الرئيس السيسي بعام 2026

بالصور

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد