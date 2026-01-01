الزمالك يواجه الإتحاد السكندري.. دونجا يقود الأبيض وسط حالة عدم استقرار فني

يستعد الزمالك لمواجهة الإتحاد السكندري اليوم الخميس في الخامسة مساءاً على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

قيادة مؤقتة للزمالك في مواجهة الإتحاد السكندري

كلف مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب تامر عبد الحميد "دونجا" نائب المدير الفني لقطاع الناشئين بقيادة فريق الزمالك في لقاء الإتحاد السكندري ويعاونه حازم إمام إلى جانب الجهاز المعاون المتواجد بالفعل مع الفريق الأول.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الإدارة على استمرارية الفريق بشكل طبيعي وعدم تأثر الأداء الفني بالمستجدات الأخيرة مع اعتماد خطة بديلة استعدادًا لاختيار الجهاز الفني الجديد للفريق الأول.

بحث الزمالك عن مدير فني جديد للفريق الأول

أكد مجلس إدارة الزمالك استمرار المشاورات مع جون إدوارد المدير الرياضي لاختيار الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، على أن يتم الإعلان عن القرار فور الاتفاق النهائي.

ويأتي هذا الإجراء بعد اعتذار أحمد عبد الرؤوف عن استكمال مهامه كمدير فني للفريق وهو ما أوجد حالة من عدم الاستقرار الفني في الفريق الأبيض خصوصًا مع اقتراب مباريات كأس عاصمة مصر.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يلتقي الزمالك مع الإتحاد السكندري اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الرابعة من مباريات البطولة.

ويشارك فريق الزمالك في البطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا المصري وحرس الحدود وزد والإتحاد السكندري وسموحة وكهرباء الإسماعيلي.

ويتأهل إلى دور ربع النهائي كل من متصدر ووصيف كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث ما يجعل كل مباراة في البطولة حاسمة لضمان الاستمرار في المنافسة على اللقب.

غيابات الزمالك

يواجه الزمالك صعوبة في مواجهة اليوم بسبب حالة عدم الاستقرار الفني وغيابات بعض لاعبيه، ويستغل الجهاز الفني للاتحاد السكندري هذه الظروف لمحاولة مفاجأة الزمالك وحصد النقاط الثلاث خاصة في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق الأبيض وتأثره بالتغييرات الأخيرة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري اليوم في كأس الرابطة

حارس المرمى: محمود الشناوي.

الدفاع: علي عبد المجيد وهشام فؤاد ومحمد ابراهيم ومحمد فرج.

الوسط: يوسف وائل الفرنسي، والسيد أسامة، ومحمد حمد، وأنس وائل، وحازم اسامة أو "عمار ياسر".

الهجوم: أحمد خالد السمبوك.

وتأتي هذه التشكيلة ضمن خطة إدارة مؤقتة تعتمد على دمج لاعبين شباب مع العناصر الأساسية لتعويض غياب الاستقرار الفني وتحقيق أفضل أداء ممكن أمام الاتحاد السكندري.

موقف المدير الرياضي جون إدوارد

كشف مصدر داخل النادي عن موقف الإدارة من رحيل جون إدوارد المدير الرياضي مؤكدًا أن هناك بعض أعضاء مجلس الإدارة لديهم رغبة في رحيله، بينما يرفض حسين لبيب وهشام نصر الأمر بشكل كامل.

وأشار المصدر إلى أن السبب الرئيسي للمناقشات المالية حيث تبلغ قيمة الشرط الجزائي لعقده 800 ألف دولار فقط وليس لأسباب إدارية أو فنية مع استمرار الثقة الكاملة في جهوده التنظيمية وإدارته لملف عقود اللاعبين والجهاز الطبي ومدرب الأحمال.